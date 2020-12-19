Путин исполнил желание тяжелобольного мальчика из Тульской области

66

Президент Владимир Путин в рамках акции "Елка желаний" исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области, который хотел обнять панду, передает ТАСС. Об этом сообщила в субботу пресс-служба всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

"Заветное желание юного туляка исполнил президент России Владимир Путин. 5 декабря во время итогового мероприятия в сфере добровольчества, онлайн-марафона "Мы вместе", глава государства традиционно принял участие в акции "Елка желаний" благотворительного проекта "Мечтай со мной". Удаленно Путин выбрал два детских желания: одно из них - десятилетнего Александра, который очень хотел обнять настоящую панду", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мальчик вместе с родителями приехал в столицу и встретился с пандой под присмотром сотрудников Московского зоопарка. Сотрудники рассказали ребенку о том, как проходит день животных, как о них заботятся и изучают их поведение. "Саша побывал в специальной зоне для проведения тренинга больших панд и даже создал уникальную футболку: вместе с пандой Жуи они нанесли на изделие принты красками", - отмечается в пресс-релизе.

"Для меня сейчас происходит что-то сверхъестественное. Чувствую волнение и радость. Панд я очень люблю: они большие и пушистые", - приводит пресс-служба слова мальчика. Сотрудники зоопарка подарили Саше игрушечную панду и провели ребенку и его семье экскурсию по всему зоопарку.

Во время посещения зоопарка мальчику позвонил глава государства. Как сообщила в субботу пресс-служба Кремля, во время экскурсии Саше Колясникову и его родителям позвонил Владимир Путин, поинтересовался, понравилась ли мальчику встреча с Жуи, а также поздравил его с исполнением новогоднего желания.

"Я не обнимался [с пандой]: говорят, нельзя обниматься", - сказал Саша в телефонном разговоре с президентом, кадры которого были показаны в сюжете телеканала "Россия-24". Мальчик также рассказал, что ему понравилась экскурсия, и поблагодарил главу государства за исполнение желания. 5 декабря, узнав о желании Саши, Владимир Путин замечал, что "надо у панды спросить", хочет ли она, чтобы ее обнимали, и предложил посоветоваться с зоозащитниками.

Александр с девяти месяцев живет с диагнозом "сахарный диабет первого типа". Болезнь дает сопутствующие осложнения, например плохое зрение. Мальчик ходит в компьютерную академию и очень любит животных. Папа ребенка вне работы занимается волонтерством - помогает собакам.

Акция "Елка желаний"

В рамках акции "Елка желаний" исполняются мечты тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей. Снять шар с пожеланием можно онлайн на сайте елкажеланий.рф.

"Елка желаний" - одна из активностей акции "Новый год в каждый дом", инициированной волонтерами "Мы вместе". На сайте новыйгод.мывместе2020.рф любой желающий может найти для себя удобный формат поздравления детей, врачей, пожилых и малоимущих людей по всей стране: подарить подарок, стать добровольцем - Дедом Морозом, принять участие в челлендже или флешмобе, купить продукты к новогоднему столу для пенсионеров.

Фото: Пресс-служба всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" / ТАСС