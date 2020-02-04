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По словам президента, за время работы в правительстве и в качестве главы государства ему стало очевидно, что «некоторые сферы не работают так, как должны».
Путин исключил связь поправок в Конституцию с продлением своих полномочий
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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин исключил связь поправок в Конституцию с продлением своих полномочий

4 февраля 2020 16:30
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По словам президента, за время работы в правительстве и в качестве главы государства ему стало очевидно, что «некоторые сферы не работают так, как должны».
Поправки в Конституцию Владимир Путин предложил «не для того, чтобы продлить свои полномочия». Об этом президент заявил на встрече с представителями общественности в Череповце (трансляцию вел телеканал «Россия 24»), передает РБК.

У Путина спросили, имеет ли смысл после проведения всенародного голосования о поправках в Конституцию проводить еще и выборы президента в 2024 году. «Обозначив свою волю [на референдуме], мы выразим определенный вотум доверия к вам, как к человеку, который внес эти поправки. Имеет ли смысл проводить потом выборы президента, если уже сейчас на этом этапе мы свою позицию обозначим?» — спросила одна из участниц встречи, говоря от лица учеников школы, которую она представляет.

«На мой взгляд, поправки, которые я предложил, продиктованы просто жизнью», — сказал президент. Он отметил, что участники встречи, задавшие вопросы относительно тех сфер, в которых они являются специалистами, «чувствуют и видят, что нужно что-то сделать для того, чтобы ситуацию улучшить». «Вот то же самое с теми поправками, которые я предложил», — добавил Путин.

По словам президента, за время его работы в правительстве и в качестве главы государства для него «стало очевидно, что некоторые сферы не работают так, как должны».

Путин добавил, что на муниципальном уровне иногда не происходит то, что должно быть сделано, например в сферах здравоохранения или образования, а на федеральном и региональном уровне чиновники считают, что вообще не должны этим заниматься «Ведь по сути у нас, по Конституции, муниципалитеты не связаны напрямую с государством. Должна быть единая система публичной власти. Чтобы у верхних этажей этой власти была ответственность за то, что происходит внизу, а те, кто работают в муниципалитетах были связаны определенным образом со страной и ее интересами», — сказал президент.

Путин предложил внести поправки в Конституцию во время своего послания Федеральному собранию 15 января. В частности, он предложил закрепить в законе статус Госсовета, позволить Думе утверждать премьер-министра и членов правительства, запретить иностранное гражданство для чиновников и судей, а также установить приоритет Конституции над международными законами.



Фото: kremlin.ru/РБК


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Комментарии


Политика региона
4 февраля 2020  16:51
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4 февраля 2020  16:30
По словам президента, за время работы в правительстве и в качестве главы государства ему стало очевидно, что «некоторые сферы не работают так, как должны».
Путин исключил связь поправок в Конституцию с продлением своих полномочий
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