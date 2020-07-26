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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин и Зеленский позитивно оценили согласование новых мер по прекращению огня в Донбассе

26 июля 2020 22:08
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Президенты обсудили по телефону аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.
Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону вопросы урегулирования внутриукраинского кризиса, в том числе дали позитивную оценку согласованию контактной группой дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе, передает ТАСС. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

"Подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы. Дана позитивная оценка согласованию на заседании группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договоренностей участниками конфликта", - говорится в сообщении.

С российской стороны подчеркнута приоритетность реализации принятых лидерами "нормандского формата" решений, в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года.

На этой неделе контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе видеоконференции согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. Это произошло год спустя после того, как стороны 21 июля 2019 года после нескольких десятков попыток добиться прекращения огня объявили так называемое бессрочное перемирие. Но и оно продлилось недолго и вынудило стороны искать дополнительные механизмы соблюдения договоренности не стрелять. Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня в Донбассе будут введены в действие 27 июля. 



Фото:    Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Комментарии


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