Путин и Зеленский поговорили по телефону

122

Путин и Зеленский договорились в ближайшее время перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, находящихся на территории России, и россиян, находящихся на Украине.Кроме того, лидеры двух стран выразили надежду на полное прекращение огня в Донбассе в ближайшее время.В заключение главы РФ и Украины поздравили друг друга с праздниками, газовым контрактом и обменом удерживаемыми лицами.— Подчёркнута важность заключённой накануне "пакетной" сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.В Кремле уточнили, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.Фото: ТАСС / Климентьев Михаил / Zuma/life.ru