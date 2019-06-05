Путин и Си Цзиньпин после встречи в Кремле объявили об историческом сближении России и Китая
5 июня 2019 23:37
116
В Москве в среду прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба Кремля. Позиции руководителей двух стран совпали по многим вопросам, передает newsru.com.
"Все мы считаем, что в результате развития за прошедшие 70 лет китайско-российские отношения уже достигли беспрецедентно высокого уровня, перед нами открываются новые возможности", - сказал председатель КНР по итогам переговоров. Его слова приводит ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия - самое посещаемое им государство. "Мы с президентом Путиным установили тесные рабочие контакты, а также глубокую личную дружбу", - отметил китайский лидер. Комментируя итоги нынешних переговоров, Си Цзиньпин сообщил, что нынешние переговоры с Путиным были "плодотворными" и проходили в "очень откровенной и дружественной атмосфере".
Президент России также отметил, что переговоры в узком составе были "откровенные, насыщенные". "Обстоятельно поговорили об актуальных темах международной повестки дня. Подтвердили, что позиции России и Китая по ключевым мировым проблемам близки или, как говорят дипломаты, совпадают", - добавил российский президент.
По его словам, участники переговоров "обсудили наиболее важные и требующие решения вопросы российско-китайского стратегического партнерства" и констатировали, что оно "вышло на очень высокий, можно без преувеличения сказать, беспрецедентно высокий уровень".
Москва и Пекин - за "многополярный" мир
Стороны осудили "стремление отдельных стран к присвоению права определять целесообразность и допустимые параметры законного сотрудничества между другими государствами, а также к манипулированию требованиями глобального режима нераспространения для оказания давления на неугодные им страны".
Москва и Пекин выступили против любых проявлений протекционизма, включая односторонние торговые ограничения. Они заявили о намерении "продвигать позицию о необходимости реформы ВТО, направленной на налаживание эффективной работы трех ее ключевых функций - мониторинговой, переговорной и функции по разрешению споров".
Против "звездных войн"
Россия и Китай намерены разработать юридически обязывающий многосторонний инструмент, устанавливающий надежные гарантии неразмещения оружия любого вида на околоземной орбите. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам их переговоров в Москве.
При этом Москва и Пекин отмечают, что Конференция по разоружению является единственным форумом для ведения многосторонних переговоров о разоружении и играет ключевую роль в переговорах о международном соглашении о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве во всех ее аспектах.
"Запрет на размещение в космосе оружия любого вида способствует недопущению возникновения серьезной угрозы международному миру и безопасности", - говорится в совместном заявлении.
Россия и Китай также будут "способствовать формированию в рамках ООН многостороннего механизма обеспечения долгосрочной и устойчивой космической деятельности и безопасности космических операций", а также предпринимать усилия по продвижению международной инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе. "Стороны убеждены, что реализуемые на практике меры транспарентности и доверия способствуют предотвращению размещения оружия в космическом пространстве, но не могут заменить собой переговоры о подписании международно-правовых документов в этой области", - говорится в заявлении.
Проблема ядерного оружия
В Пекине и Москве "считают неприемлемым безответственный подход некоторых государств к выполнению своих обязательств по ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - Прим. ТАСС)", отмечается в заявлении лидеров КНР и РФ, опубликованном по итогам переговоров. "Таким государствам следует отказаться от практики "совместных ядерных миссий" и вернуть все ядерное оружие, размещенное вне пределов границ ядерных стран, на их национальные территории", - говорится в документе.
Лидеры назвали Договор о нераспространении ядерного оружия одной из основ современной системы международной безопасности, уникальным международным договором, который "гармонично сочетает в себе решение задач нераспространения ядерного оружия, разоружения и равноправного взаимодействия в области освоения мирного атома". "Стороны выступают за укрепление режима нераспространения ядерного оружия, призывают все страны - участницы ДНЯО активно реализовывать положения итоговых документов прошедших обзорных конференций, активно продвигать три ключевых составляющих Договора: ядерное разоружение, нераспространение ядерного оружия и использование ядерной энергии в мирных целях, способствовать успешному проведению в 2020 году конференции по рассмотрению действия ДНЯО", - отмечается в документе.
Главы государств назвали запрет на проведение ядерных испытаний важным шагом в реализации всеобъемлющего и окончательного ядерного разоружения, имеющим большое значение для стабильности во всем мире и всеобщей безопасности. "Стороны также твердо поддерживают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), - подчеркнули лидеры. - Россия и Китай отмечают, что заявления США об отказе от ратификации ДВЗЯИ и решение начать подготовку полигона к возможному проведению ядерных испытаний наносят серьезный удар по ДВЗЯИ. Стороны продолжат прикладывать все возможные усилия для скорейшего вступления ДВЗЯИ в силу".
Стороны заявили о намерении сохранять тесные контакты между главами государств, максимально задействовать механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая, а также "сохранять не имеющий аналогов канал двусторонних связей по линии администрации президента РФ и аппарата Центрального комитета Коммунистической партии Китая, повышать его роль в обеспечении контактов между главами двух стран и содействии реализации достигнутых ими договоренностей".
В сфере обеспечения безопасности Москва и Пекин договорились наращивать стратегические контакты между оборонными ведомствами и вооруженными силами двух стран, оказывать взаимную поддержку усилиям в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также выступать на международном уровне против политики двойных стандартов в вопросах борьбы с этими угрозами. РФ и Китай намерены также укреплять механизмы сотрудничества в борьбе с наркотиками, содействовать практическому устойчивому развитию антинаркотического сотрудничества в рамках ШОС и БРИКС, противодействовать транснациональной преступности и незаконной миграции, "обеспечивать мирное и безопасное функционирование сети Интернет".
Итоговый документ также включает в себя договоренности о сотрудничестве по таким направлениям как топливно-энергетический комплекс, инвестиции, инновации, цифровая экономика, космос, авиация, сельское хозяйство, таможенный контроль. Стороны заявили о намерении сотрудничать в освоении Арктики, выступили за запуск переговоров по соглашению о Евразийском экономическом партнерстве.
Заключено 20 соглашений
Всего по итогам переговоров было подписано более 20 документов. Заключено, в частности, соглашение о взаимопонимании между ПАО АФК "Система", АНО "Агентство Дальнего Востока РФ по привлечению новых инвестиций и поддержке экспорта" и китайской компанией Zhong Ding Dairy Farming, соглашение о реализации проекта Находкинского завода минеральных удобрений, акционерное соглашение ЗАО "Биокад" и Шанхайского инвестхолдинга.
ПАО "МТС" и Huawei подписали меморандум о взаимопонимании; РФПИ, Mail.ru, ПАО "Мегафон" и Alibaba - подтверждающее соглашение о готовности к подписанию обязывающей документации и запуску партнерства в области интернет-торговли в России и СНГ. Кроме того, ПАО "СИБУР Холдинг" и Китайский фонд Шелкового пути заключили соглашение об укреплении сотрудничества; "СИБУР" подписал с Sinopec соглашение об основных условиях сотрудничества в рамках реализации проекта Амурского газохимического комплекса. "НОВАТЭК", "Газпромбанк" и Sinopec заключили юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании на территории Китая совместного предприятия по торговле СПГ и природным газом.
Также было подписано соглашение о предоставлении платформы для телевещания между "СПБТВ" и China media group, соглашение о сотрудничестве по реализации Российского научно-исследовательского института в Университете Цинхуа, генконтракт на сооружение блоков 3 и 4 АЭС "Сюйдапу" подписал Росатом, положение о российско-китайском энергетическом бизнес-форуме - ответственный секретарь в комиссии при президенте по вопросам развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин. Было заключено соглашение о сотрудничестве по второму этапу строительства автозавода Haval в Тульской области.
Мэрия Москвы подписала с Китаем меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области охраны больших панд, с президентом китайской корпорации Haier Минпромторг РФ заключил меморандум о намерениях по реализации инвестпроекта в Набережных Челнах. Также были подписаны процедуры реализации соглашения о повышении безопасности полетов от 8 сентября 2001 года, план углубления сотрудничества в области производства сои, меморандум о взаимопонимании и стимулировании развития двусторонней торговли, протоколы о фитосанитарных требованиях к отдельным видам растениеводческой продукции, экспортируемым из России в Китай.
Было заключено соглашение о внесении изменения в протокол о фитосанитарных требованиях к пшенице, экспортируемой из России в Китай, подписан меморандум о создании российско-китайского совместного научно-технического инновационного фонда.
Лидеры России и Китая посетили зоопарк и посмотрели на панд
После переговоров президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, чтобы участвовать в церемонии передачи двух больших панд. Павильон был специально подготовлен для переданных Китаем самки по кличке Диндин, которой 30 июля исполнится два года, и трехлетнего самца Жуи.
"Хотел бы поблагодарить господина Си Цзиньпина и всех китайских коллег за передачу в Московский зоопарк двух больших панд. Мы знаем, что в Китае такой практики практически нет, и это знак особого уважения и доверия к России и нашим специалистам", - сказал Путин.
Он отметил, что когда речь заходит о пандах, "всегда на лице возникает улыбка". "Мы с большим уважением и благодарностью принимаем этот подарок. Эти животные являются национальным символом Китая, а мы высоко ценим такой жест дружбы", - добавил президент.
О том, что китайская сторона собирается передать России двух больших панд для проведения совместных исследований, стало известно в конце апреля: договоренность была достигнута в ходе переговоров Си Цзиньпина и Путина, когда российский лидер был с визитом в Китае.
Большая панда или бамбуковый медведь - млекопитающее, родиной которого является центральный Китай. Вид занесен в Международную Красную книгу в категории "уязвимый". Ранее Московский зоопарк присоединился к программе по сохранению, защите и исследованию этих животных.
Руководство Московского зоопарка в 2016 году обратилось в посольство КНР с просьбой рассмотреть возможность передачи панд на временное содержание в рамках этой международной программы. Подготовка к приезду животных прошла рекордно быстро: на это потребовалось три года, тогда как, например, у Финляндии процесс занял 10, а у Нидерландов - 16 лет.
В рамках программы две панды поселятся в Московском зоопарке на 15 лет. Самец и самка юридически принадлежат Китаю, в столичном зоопарке находятся на временном содержании, поэтому их потомство также будет принадлежать КНР. Первый месяц после приезда в Россию панды провели на карантине. Посетители зоопарка смогут увидеть животных уже с 6 июня.
Бамбуковый медведь находится в КНР под особой защитой государства. Кроме того, панда является символом Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд". Немногие зоопарки за пределами Китая могут похвастаться тем, что у них обитают бамбуковые медведи. Россия стала 18-й страной, где в зоопарках есть панды. Они также находятся в США, Японии, Нидерландах, Финляндии, Германии, Австралии, Индонезии.
Первая панда появилась в Московском зоопарке в 1957 году. Самец по кличке Пинь-Пинь был подарен трудящимся Москвы китайскими товарищами и стал символом советско-китайской дружбы народов. Всего за последние полвека в столичном зоопарке содержались пять особей этого вида, последний раз - в 2001 году.
Фото: kremlin.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
6 июня 2019 00:00
Где осмотрели павильон больших панд. Самец Жуи и самка Дин-Дин были доставлены из провинции Сычуань в Москву в конце апреля. Политика региона
103
5 июня 2019 23:37
В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, который прибыл в Россию с государственным визитом. Политика региона
115
5 июня 2019 20:09
До проведения переговоров президентов России и Украины необходимо исполнение Киевом достигнутых в «нормандском формате» договоренностей. Политика региона
238
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1663
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1237
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1233