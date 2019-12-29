Путин и Меркель договорились о дальнейших контактах

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Мировые лидеры подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток — 2". Кроме того, главы государств отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года.Путин и Меркель также обсудили ситуацию в Ливии и Сирии, в том числе посредничество Германии и ООН. Они условились наращивать усилия по урегулированию кризиса.Мировые лидеры также позитивно оценили состоявшийся на Украине обмен пленными по схеме "всех установленных на всех установленных".Кроме того, Владимир Путин и Ангела Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о дальнейших контактах.Ранее в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам более 120 человек, Донецк и Луганск отдали властям Украины порядка 80 человек.Фото: соцсети