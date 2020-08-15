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Путин и Лукашенко выразили уверенность в разрешении проблем Белоруссии

15 августа 2020 17:15
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Белорусский лидер рассказал российскому коллеге об обстановке в стране после президентских выборов.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили уверенность, что ситуацию в республике в скором времени удастся урегулировать, передает РБК. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Белорусский лидер рассказал российскому коллеге об обстановке в стране после президентских выборов.

«Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — подчеркнули главы государств.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Победу, по данным ЦИК, одержал действующий глава государства. Лукашенко переизбрался на шестой срок. Люди вышли на улицы, не согласившись с результатами выборов. Протесты в стране продолжаются уже неделю. Люди требуют прекратить насилие и провести новые выборы. К протестам присоединились более 10 предприятий.


Фото: Василий Федосенко / Reuters / РБК


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