Путин и Лукашенко выразили уверенность в разрешении проблем Белоруссии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили уверенность, что ситуацию в республике в скором времени удастся урегулировать, передает РБК. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Белорусский лидер рассказал российскому коллеге об обстановке в стране после президентских выборов.
«Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — подчеркнули главы государств.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Победу, по данным ЦИК, одержал действующий глава государства. Лукашенко переизбрался на шестой срок. Люди вышли на улицы, не согласившись с результатами выборов. Протесты в стране продолжаются уже неделю. Люди требуют прекратить насилие и провести новые выборы. К протестам присоединились более 10 предприятий.
Фото: Василий Федосенко / Reuters / РБК
Добавить комментарий