Путин и Лукашенко выразили уверенность в разрешении проблем Белоруссии

134

Белорусский лидер рассказал российскому коллеге об обстановке в стране после президентских выборов.«Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — подчеркнули главы государств.9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Победу, по данным ЦИК, одержал действующий глава государства. Лукашенко переизбрался на шестой срок. Люди вышли на улицы, не согласившись с результатами выборов. Протесты в стране продолжаются уже неделю. Люди требуют прекратить насилие и провести новые выборы. К протестам присоединились более 10 предприятий.Фото: Василий Федосенко / Reuters / РБК