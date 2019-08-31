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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин и Кадыров поговорили о самой красивой мечети

31 августа 2019 23:46
56
Путин рассказал Кадырову, где находится самая красивая в мире мечеть.
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поговорили о самой красивой в мире мечети, передает life.ru.

Во время встречи в Кремле российский лидер поинтересовался, действительно ли открытая в городе Шали мечеть самая большая в Европе.

— Да, самая большая. И самая красивая мечеть в мире на самом деле, — ответил Кадыров.

Путин не согласился с последним утверждением собеседника и заявил, что самая красивая в мире мечеть — в Петербурге.

Кадыров ответил, что не может спорить с главой государства.

Руководитель региона рассказал главе государства о достижениях в экономике и социальной сфере.

Он пригласил Владимира Путина посетить Чечню, где тот давно не был.



Фото © Kremlin
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Комментарии



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Путин рассказал Кадырову, где находится самая красивая в мире мечеть.
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