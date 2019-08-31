Путин и Кадыров поговорили о самой красивой мечети

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Во время встречи в Кремле российский лидер поинтересовался, действительно ли открытая в городе Шали мечеть самая большая в Европе.— Да, самая большая. И самая красивая мечеть в мире на самом деле, — ответил Кадыров.Путин не согласился с последним утверждением собеседника и заявил, что самая красивая в мире мечеть — в Петербурге.Кадыров ответил, что не может спорить с главой государства.Руководитель региона рассказал главе государства о достижениях в экономике и социальной сфере.Он пригласил Владимира Путина посетить Чечню, где тот давно не был.Фото © Kremlin