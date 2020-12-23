Путин, по предложения партии "Единая Россия", поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России

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Президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам объявить 31 декабря 2020 года выходным днем, передает ТАСС.

"Тридцать первого [декабря], действительно, уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать", - ответил глава государства на предложение руководителя фракции "Единая Россия" Сергея Неверова сделать последний день года выходным.

"Отдыхать - не работать, у нас праздников много в Новый год, одним больше - одним меньше, там же, наверное, не убудет от нас", - заметил президент.

Путин пояснил, что в этом году на федеральном уровне принять такое решение уже нельзя. "Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую в тех субъектах, где такое решение еще не принято, сделать это, а в течение следующего года можно будет необходимое решение принять, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня", - сказал президент.

Ранее лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов предложил президенту России сделать 31 декабря всероссийским выходным днем. "Во многих регионах уже принято решение сделать 31 декабря выходным днем. "Единая Россия" предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране. Все-таки это семейный праздник и последний день года", - отметил депутат.

По его словам, тот факт, что многие регионы воспользовались своим правом и объявили 31 декабря выходным днем, показало востребованность инициативы.

Ранее Госдума неоднократно отклоняла законопроект своих коллег из фракции ЛДПР о выходном дне 31 декабря. Речь шла о переносе выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря был выходным, если этот день не является таковым по календарю. При этом общее количество нерабочих праздничных дней в году предлагалось сохранять в том же объеме. Однако документ не получил поддержку кабмина и профильного комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Кроме того, в Роструде ранее также поясняли, что работодатель может предоставить работникам выходной 31 декабря, оплатив его.