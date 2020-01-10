Путин — о развитии Крыма: Мост, аэропорт — только базовый уровень

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— Нужно повышать качество жизни на полуострове. Развивать туристическую привлекательность региона, открыть новые рабочие места, — сказал глава государства.Глава государства потребовал, чтобы чиновники чутко откликались на запросы жителей региона.— Особое внимание — состояние здравоохранения в регионе. Отрасль здесь в плачевном состоянии, не хватает специалистов, здания поликлиник и больниц изношены. Мы говорим о масштабах страны в целом, здесь хуже, чем в целом по России, — добавил Владимир Путин.Фото: ТАСС