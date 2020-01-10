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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин — о развитии Крыма: Мост, аэропорт — только базовый уровень

10 января 2020 23:52
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Особое внимание глава государства поручил обратить на здравоохранение.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обновлённый главный аэропорт Крыма, построенный Крымский мост и отремонтированные трассы — это только базовый уровень развития полуострова. Об этом глава государства сказал в ходе совещания о развитии этого российского региона, передает life.ru.

— Нужно повышать качество жизни на полуострове. Развивать туристическую привлекательность региона, открыть новые рабочие места, — сказал глава государства.

Глава государства потребовал, чтобы чиновники чутко откликались на запросы жителей региона.

— Особое внимание — состояние здравоохранения в регионе. Отрасль здесь в плачевном состоянии, не хватает специалистов, здания поликлиник и больниц изношены. Мы говорим о масштабах страны в целом, здесь хуже, чем в целом по России, — добавил Владимир Путин. 



Фото:    ТАСС

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Комментарии


Политика региона
10 января 2020  23:52
Особое внимание глава государства поручил обратить на здравоохранение.
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