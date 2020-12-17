Путин — о претензиях Запада к РФ: Почему вы считаете, что мы придурки?

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Россия анализирует и понимает "элементарные вещи" в военно-стратегическом вопросе и отвечает соразмерно действиям европейских и американских партнёров, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си о претензиях Запада к РФ в этой сфере, передает Лайф.

— Нам чего делать в этой связи? Оставить всё как есть? Вы как страна НАТО будете здесь летать и всё передавать американским партнёрам, а мы такой возможности будем лишены в отношении американской территории. Вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем элементарные вещи анализировать и смотреть на них? — сказал российский лидер на ежегодной пресс-конференции.

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Это связано с недавними манёврами американских кораблей в Чёрном море.

Он отметил, что военная инфраструктура НАТО приближается к границам РФ и страна не может на это не реагировать. Кроме того, Путин напомнил, что не Россия вышла из договора по противоракетной обороне, договора по ракетам малой и средней дальности и договора по открытому небу. Он также подчеркнул, что есть и другие вопросы, которые вызывают озабоченность Москвы, и власти вынуждены на это реагировать.

Два дня назад Североатлантический альянс обвинил Россию в наращивании военной мощи в Крыму и активном развёртывании военных сил в Чёрном море. Кроме того, в тот же день НАТО выступило против Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который должен вступить в силу в начале 2021 года.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov/ТАСС