Путин — о косатках в "китовой тюрьме": Где большие деньги, там сложнее решение
20 июня 2019 16:15
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— Проблема известна, только косатки, насколько я понимаю, стоят около 100 миллионов долларов, поэтому интересантов очень много. Где большие деньги, там сложнее решение. Слава богу, движение началось, — отметил лидер страны.
Ранее СМИ сообщили, что специалисты Тихоокеанского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) начали операцию по выпуску первых двух косаток из "китовой тюрьмы". В пресс-службе Минприроды РФ подтвердили, что содержащихся в бухте Средняя Приморского края косаток выпустят в Охотское море.
Напомним, что 90 белух и 11 косаток были доказательством незаконного отлова водных биоресурсов несколькими компаниями. С ноября 2018 года животные находились в бухте в Приморье. За их освобождение выступали Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто.
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