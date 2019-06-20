Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 20 июня, 19:42
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/06:
USD 63.98
-0.36
EUR 71.64
-0.59
Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин — о косатках в "китовой тюрьме": Где большие деньги, там сложнее решение

20 июня 2019 16:15
103
В ходе прямой линии президенту РФ Владимиру Путину рассказали о подвижках в решении проблемы с косатками и белухами в
В ходе прямой линии президенту РФ Владимиру Путину рассказали о подвижках в решении проблемы с косатками и белухами в "китовой тюрьме" в Приморском крае, передает life.ru.

— Проблема известна, только косатки, насколько я понимаю, стоят около 100 миллионов долларов, поэтому интересантов очень много. Где большие деньги, там сложнее решение. Слава богу, движение началось, — отметил лидер страны.

Ранее СМИ сообщили, что специалисты Тихоокеанского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) начали операцию по выпуску первых двух косаток из "китовой тюрьмы". В пресс-службе Минприроды РФ подтвердили, что содержащихся в бухте Средняя Приморского края косаток выпустят в Охотское море.

Напомним, что 90 белух и 11 косаток были доказательством незаконного отлова водных биоресурсов несколькими компаниями. С ноября 2018 года животные находились в бухте в Приморье. За их освобождение выступали Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
20 июня 2019  17:55
Президент подчеркнул, что подобная проблема существует во многих государствах, но она не должна останавливать в борьбе с коррупцией.
Путин о реакции на миллиарды Захарченко: Нет слов, печатных, во всяком случае
Президент подчеркнул, что подобная проблема существует во многих государствах, но она не должна останавливать в борьбе с коррупцией.  Политика региона
80
20 июня 2019  17:16
Лидер страны также напомнил, что с этой ситуацией должны помочь нацпроекты. Именно национальные проекты должны поставить российскую экономику "на новые рельсы".
Путин согласился с тезисом, что россиянам "жить стало тяжелее"
Лидер страны также напомнил, что с этой ситуацией должны помочь нацпроекты. Именно национальные проекты должны поставить российскую экономику "на новые... Политика региона
102
20 июня 2019  17:06
Одним из поводов визита Гарри Корена в Самару стало открытие выставки израильского фотографа и художника Дафны Таль «Крепкая Вера: православие в Святой Земле» в епархиальном музее.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с послом Израиля Гарри Кореном
Одним из поводов визита Гарри Корена в Самару стало открытие выставки израильского фотографа и художника Дафны Таль «Крепкая Вера: православие в Святой... Политика региона
91
Весь список
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1711
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1279
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1274
Весь список


Видео
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
235
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
427
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
386
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
356
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
450
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
446
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
442
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
354
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
617
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
644
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
379
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
689
Весь список

Мероприятия
Красивый старинный обряд, который готовит сельчан к Сабантую, провели в Камышлинском районе
Прославленная самарская бригада связи отметит годовщину образования
В Самарской областной юношеской библиотеке состоится «День книг и театра»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные