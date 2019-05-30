Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
30 мая 2019 19:41
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Перед началом заседания президенту показали выставку последних разработок в этой сфере. Там его поприветствовала цифровой аватар банка — созданная в России с помощью технологий искусственного интеллекта виртуальная телеведущая по имени Елена.
Главе государства продемонстрировали работу системы анализа транспортных потоков Москвы, технологию для поиска подозреваемых и решения для безопасности перевозок. Кроме того, президенту показали несколько инновационных продуктов, в том числе нейрошлем, который помогает восстановиться пациентам с травмой головы.
В начале совещания президент отметил, что страны — монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира". Путин добавил, что неслучайно многие страны уже приняли планы действий по развитию таких технологий.
По его словам, Россия должна обладать технологическим суверенитетом в области искусственного интеллекта. В частности, для этого нужно существенно увеличить финансирование, создать стимул для частных инвестиций и развития корпоративной науки, исследований и разработок.
Президент подчеркнул, что Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученых со всего мира, а также "наращивать кадровый и интеллектуальный потенциал", сохраняя свои таланты.
Он добавил, что мировые ученые смогут работать в математических центрах, которые в следующем году появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и "будут дополнять то, что уже есть".
Путин заявил, что за пять лет страна должна выйти на лидирующие позиции в сфере компьютерных разработок, в том числе в области кибербезопасности.
"Сильные научные прикладные компетенции уже позволили создать оригинальные и, главное, коммерчески успешные отечественные разработки мирового уровня, в том числе в таких сферах, как компьютерное зрение и распознавание голоса, а также кибербезопасность", — напомнил российский лидер.
Глава государства отметил, что для "технологического первопроходчества" необходимо снять законодательные и административные барьеры, при этом не забывая о цифровой безопасности.
Он подчеркнул, что принципиально важно настроить российское законодательство на новую технологическую реальность, максимально быстро и качественно сформировать гибкую и адекватную правовую базу для разработки и использования прикладных решений на базе ИИ.
По словам Путина, необходимо также "гарантировать надежную защиту интеллектуальной собственности, правовые условия для регистрации патентов в национальной юрисдикции России".
Как отметил вице-премьер Максим Акимов, дорожную карту по развитию технологий искусственного интеллекта преобразуют в отдельный федеральный проект. Акимов оценил затраты на его реализацию в 90 миллиардов рублей за шесть лет.
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