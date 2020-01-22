Путин: В потребительской корзине не хватает рыбы, мяса и овощей
22 января 2020 15:16
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Путин отметил, что на сегодняшний день в ней очень мало овощей и фруктов, а большую часть занимают хлебобулочные изделия, картофель и жиры.
— Овощи, фрукты, особенно их маловато, и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру, — указал президент.
К слову, ранее вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что состав потребительской корзины будет пересмотрен уже в 2021 году. По её словам, набор продуктов будет сильнее приближен к принципам здорового питания: в потребительскую корзину добавят мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. А вот того самого мучного и картофеля, а также маргарина и других жиров в ней станет меньше.
Напомним, что действующий состав потребительской корзины не менялся с 2013 года. Минздрав рекомендует корректировать её раз в пять лет, однако процесс был отложен в связи с повышением МРОТ до прожиточного минимума.
Фото: ТАСС/ Михаил Метцель/life.ru
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