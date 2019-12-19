Путин: Никакой новой пенсионной реформы не готовится
19 декабря 2019 16:05
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— В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом и никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в администрации, нигде, — заверил глава государства, отвечая на вопрос в ходе ежегодной пресс-конференции в Москве.
По поводу ежегодной заморозки пенсионных накоплений граждан президент пояснил, что, по сути, речь идёт об их защите.
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