Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском

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Меркель и генсек ООН встречали гостей международной конференции по Ливии в Берлине у входа в здание ведомства немецкого канцлера. Российский лидер, покинув свой автомобиль, поздоровался с коллегой из Германии, после чего его поприветствовал Гутерреш."Он с тобой говорит по-русски?" — спросила немецкий канцлер у Путина, услышав его беседу с генсеком ООН."Чуть-чуть", — ответил российский президент.Сегодня в Берлине проходит конференция по урегулированию ситуации в Ливии. В переговорах, помимо Путина, Меркель и Гутерреша, принимают участие лидеры Франции, Великобритании, Египта, Турции и глава Еврокомиссии.Фото: соцсети