Пушков прокомментировал разрыв отношений Палестины с США и Израилем

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"Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил о прекращении отношений с США и Израилем из-за их отказа от имевшихся соглашений и резолюций. Сделку бросили Трампу на стол и ушли. Даже для бронебойного Трампа это пощёчина", — написал парламентарий в Twitter.Ранее Махмуд Аббас сообщил, что США "больше не является другом" Палестины, и автономия прекращает всякие отношения, в том числе в сфере безопасности, "в свете отрицания ими ранее заключенных соглашений и международного права".Двадцать восьмого января Трамп представил "сделку века" — проект соглашения, которое должно положить конец конфликту между Израилем и Палестиной.Этот план признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину.Что касается Палестины, то "сделка века" предполагает создание демилитаризованного государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. Сделать столицей этого государства планируется Абу-Дис, город на восточной окраине Иерусалима, за "забором безопасности".