Я нашел ошибку
Главные новости: 
Пушков прокомментировал разрыв отношений Палестины с США и Израилем
Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
До конца ночи и утром 2 января местами по Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее
Всего на территории материкового Китая 42 магазина Apple, онлайн-магазина мера не коснется.
Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса
На днях в этой школе произошел инцидент, когда один из учеников молотком повредил глаз другому
В красноярской школе в туалете оборудовали "учительскую"
Изъяты компьютеры, материнские платы, мыши и 100 тыс. рублей наличности.
Благотворительная организация «Добрая рука» сделала дубль — в арендуемом ею помещении снова нашли подпольный игорный клуб
В Ростуризме говорили, что организованные туристы вернутся из Китая до 4 февраля.
Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая
По заявлению источника, США все еще выясняют, погиб ли Аль-Райми в проведенной атаке.
СМИ сообщило об ударе США по террористической группировке в Йемене
Вечером 2 февраля подведут итоги и определят финалистов от ПФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал.
40 человек из Самарской области вошли в число полуфиналистов всероссийского конкурса «Лидеры России» и поехали в Нижний Новгород
сегодня  Воскресенье, 2 февраля, 01:59
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/02:
USD 63.14
0.1
EUR 69.6
0.18
Новости /  Политика /  Политика региона  

Пушков прокомментировал разрыв отношений Палестины с США и Израилем

1 февраля 2020 22:29
134
"Сделка века", которая должна была положить конец конфликту между Израилем и Палестиной, окончилась "пшиком" и провалом, заявил российский сенатор Алексей Пушков, передает РИА Новости.

"Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил о прекращении отношений с США и Израилем из-за их отказа от имевшихся соглашений и резолюций. Сделку бросили Трампу на стол и ушли. Даже для бронебойного Трампа это пощёчина", — написал парламентарий в Twitter.

Ранее Махмуд Аббас сообщил, что США "больше не является другом" Палестины, и автономия прекращает всякие отношения, в том числе в сфере безопасности, "в свете отрицания ими ранее заключенных соглашений и международного права".

Двадцать восьмого января Трамп представил "сделку века" — проект соглашения, которое должно положить конец конфликту между Израилем и Палестиной.

Этот план признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину.

Что касается Палестины, то "сделка века" предполагает создание демилитаризованного государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. Сделать столицей этого государства планируется Абу-Дис, город на восточной окраине Иерусалима, за "забором безопасности". 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
1 февраля 2020  22:29
"Сделка века", которая должна была положить конец конфликту между Израилем и Палестиной, окончилась "пшиком" и провалом.
Пушков прокомментировал разрыв отношений Палестины с США и Израилем
 "Сделка века", которая должна была положить конец конфликту между Израилем и Палестиной, окончилась "пшиком" и провалом.  Политика региона
133
1 февраля 2020  18:45
В Ростуризме говорили, что организованные туристы вернутся из Китая до 4 февраля.
Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая
В Ростуризме говорили, что организованные туристы вернутся из Китая до 4 февраля.   Политика региона
157
1 февраля 2020  14:29
В ведомстве напомнили также, что ранее МВД предлагало внести аналогичные поправки в действующий КоАП.
В Минюсте назвали МВД автором предложений о повышении штрафов за нарушение ПДД
В ведомстве напомнили также, что ранее МВД предлагало внести аналогичные поправки в действующий КоАП.  Политика региона
214
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
868
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
811
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1291
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
515
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2106
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
792
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1756
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1411
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
989
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1009
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1478
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1540
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1822
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2941
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3505
Весь список

Мероприятия
Лыжный марафон «Сокольи горы - 2020» привлёк рекордное количество участников
Мужской хор «Оптина Пустынь» выступит в Самарской филармонии
Самара танцует рок-н-ролл!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные