Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии
9 января 2020 17:14
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Протестующим противостоят силовики. Они двигают мебель к выбитым окнам и дверям.
Штурм начался в 13:00, на площади перед зданием администрации собралось около 500 человек. В результате столкновений есть пострадавшие, некоторых из них увезли на скорых. Однако в Минздраве республики эту информацию не подтвердили.
По словам одного из участников протестов, митинг связан с недавней перестрелкой у ресторана "Сан-Ремо" в центре Сухума, в которой погибли трое человек.
"Арестованный по этому делу работал в охране президента. Это беспредел", — заявил он РИА Новости.
Один из инициаторов протестов — Ахра Авидзба, требовавший отставки министра внутренних дел страны Гарри Аршбы. Он также находится внутри здания.
Ранее Абхазский кассационный суд перенес на 9 января рассмотрение жалобы экс-кандидата в президенты Алхаса Квицинии на решение Верховного суда, который отказался признать недействительными итоги второго тура выборов. Оппозиционные партии "Амцахара" и "Единая Абхазия" призвали граждан выйти к зданию Верховного суда 9 января.
Фото: соцсети
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