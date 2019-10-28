Прокуратура Болгарии заподозрила российского дипломата в шпионаже
28 октября 2019 20:00
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По версии прокуратуры, с сентября 2018 года дипломат собирал информацию, которая составляет государственную тайну, и передавал ее иностранному государству. В частности, для этого предполагаемый шпион тайно встречался с болгарскими гражданами, в том числе с высокопоставленным чиновником с доступом к секретной информации о Болгарии, ЕС и НАТО.
В сообщении отмечается, что прокуратура уведомила о ходе расследования министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Оно было приостановлено, так как дипломатический сотрудник обладает иммунитетом.
На сайте посольства России в Болгарии говорится, что должность первого секретаря занимают девять человек. Прокуратура имя подозреваемого не уточнила. Издание Focus со ссылкой на пресс-службу МИД Болгарии уточняет, что подозреваемый дипломат уже покинул территорию страны.
«Посольство воздерживается от комментариев по данному вопросу до получения официальных материалов от МИД Болгарии», — сообщили РБК в посольстве России в Болгарии. РБК направил запрос в МИД России.
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Комментарии
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По версии ведомства, с сентября 2018 года он собирал и передавал секретную информацию, которую в том числе получал на встречах с высокопоставленным чиновником. Политика региона
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