Президент Украины Владимир Зеленский отменил проведение парада в День независимости из-за его дороговизны
9 июля 2019 21:32
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"Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Обычно 24 августа на День независимости Украины у нас проходит военный парад - такой помпезный и недешевый. Мне кажется, в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным, и мы приняли решение выделит 300 млн гривен (свыше 11,7 млн долларов) на премии всем нашим военным - это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры, это все военнообязанные, которые выполняют задания в зоне проведения операции объединенных сил", - сказал он.
При этом Зеленский отметил, что 24 августа Киев будет "чествовать героев", и праздновать День независимости, передает ТАСС. "Но будет новый формат", - подчеркнул президент.
Судя по комментариям к публикации, украинцы восприняли президентскую инициативу с одобрением. "Наконец-то здравый подход к военному параду во время войны! Это лучшее решение!" - написал один из интернет-пользователей.
"Люди!!! Неужели мы все-таки выбрали здравомыслящего президента? Неужели это случилось?", - говорится в другом комментарии.
В 2018 году Украина отметила 27-ю годовщину независимости самым масштабным за последние годы военным парадом. В нем приняли участие 4,5 тыс. военнослужащих и представителей различных силовых структур, 250 единиц техники, а также авиация. Сколько было потрачено на подготовку парада, в Минобороны Украины не смогли посчитать. В ведомстве сообщили, что не владеют "информацией, сколько ушло средств на горюче-смазочные материалы, на командировочные военных, на их проживание, на форму", пишет "Украинская правда".
Однако директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник привел пример 2011 года, когда на военный парад Киев потратил 40 млн долларов, при том, что он был скромнее, чем парад-2018.
Для сравнения, празднования в Москве с организацией парада Победы обходятся, по официальным российским данным, в разы дешевле. Так, в прошлом году на торжество было потрачено 615 млн рублей (почти 10 млн долларов), а в этом году - 452 млн рублей (свыше 7 млн долларов), сообщал РБК.
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