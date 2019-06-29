Президент РФ Владимир Путин дал пресс-конференцию по итогам саммита G20 в японской Осаке
29 июня 2019 17:01
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Путин отметил, что в целом саммит получился результативным. По его словам, удалось достичь договоренностей по четырем направлениям, хотя это и не прорывные решения: работать над совершенствованием мировых торговых отношений, в том числе над реформированием ВТО; выполнять парижское соглашение по климату (исключение составляют США, вышедшие из этого соглашения, но Соединенные Штаты, по словам Путина, изъявили готовность работать над экологической повесткой по своей программе); препятствовать распространению в интернете "негативной информации, связанной с терроризмом"; развивать программы цифровизации и искусственного интеллекта.
Говоря о разговоре с президентом США Дональдом Трампом, который на предыдущем саммите отказался от встречи с российским коллегой из-за ситуации в Керченском проливе, Путин сообщил, что этот инцидент в Азовском море обсуждался, но в РФ ждут завершения судебного процесса над украинскими моряками, а "потом уже будем это решать". "Главное, -отметил Путин, - чтобы это не было в рамках предвыборной кампании на Украине".
Он также сообщил, что глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео проведут консультации о судьбе договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), действие которого истекает в 2021 году. "Приведут ли эти консультации к продлению договора СНВ-3, я пока не знаю, об этом рано говорить, но эту тему мы обсуждали", - отметил президент РФ.
В целом Путин назвал встречу с Трампом "хорошей", "деловой" и "прагматичной". По его словам, они прошлись по всем основным вопросам, в частности признали "неудовлетворительными" торговые отношения между странами, "тут есть над чем подумать". Также обсуждалась ситуация в разных регионах мира, и это были "полезные консультации", заключил Путин.
Один из журналистов отметил, что после прошлой встречи с Трампом США ввели против РФ новые санкции, и поинтересовался, не последуют ли они и на сей раз или, наоборот, американский президент дал понять, что их не будет. "Понятия не имею, - отреагировал Путин с усмешкой. - Это не наше дело, это дело американской стороны, как выстраивать отношения с Россией. Я думаю, у нас есть взаимное понимание, что нужно как-то выходить из той ситуации, которая сложилась до сих пор, так же, как с нашими коллегами и партнерами из Великобритании. Ненормальная ситуация, ее надо как-то исправлять, найти в себе силы перевернуть страницу, идти дальше, смотреть вперед".
О настроении Терезы Мэй
Уходящая в отставку с поста премьер-министра Великобритании Тереза Мэй на встрече с Путиным в рамках саммита держала себя весьма холодно, что не ускользнуло от внимания журналистов. В беседе с российским президентом она в первую очередь затронула отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Путин признал, что Мэй "настроена жестко по этому вопросу". "Мы поговорили на эту тему, выяснили свои позиции по этой проблеме, но все-таки думаю, что здравый смысл должен восторжествовать, я убежден просто, что нужно восстанавливать отношения полноформатные", - сказал президент РФ.
Он добавил, что за восстановление полноформатных отношений выступают и представители бизнеса из Великобритании, с которыми президент встречался в Москве. "Ни одна из британских фирм с российского рынка не ушла, не уходит, и не собирается уходить, хочет развивать сотрудничество. Поэтому задача политиков как минимум заключается в том, чтобы не мешать развитию нормальной ситуации, а лучше - поддержать эти позитивные тенденции", - добавил глава государства.
Встреча с Мэй, несмотря на ее скорый уход с поста, по мнению Путина, была нужна. "Она уходит, но она сегодня, во-первых, действующий глава правительства, во-вторых, это даже пускай маленький шаг, но позитивного характера, в нужном направлении. Он всегда даром не проходит", - сказал Путин.
Комментируя слова Мэй о том, что восстановление отношений с РФ невозможно до тех пор, пока Москва не прекратит агрессивную политику, Путин заявил: "Хочу вас обрадовать, у нас и не было намерений совершать какие бы то ни было агрессивные действия в отношении кого бы то ни было". Он назвал обвинения в агрессивном поведении России иллюзией и "стремлением выдать желаемое за действительное" для того, чтобы иметь какого-то внешнего противника, наличие которого позволяет решать внутриполитические вопросы. Путин повторил, что британский премьер "высказала свою позицию в достаточно жесткой форме". "Я сообщил ей позицию Российской Федерации по ряду проблем, которые являются раздражителями в наших отношениях", - заключил Путин.
О деле Голунова и топ-менеджеров "Рольфа"
Отвечая на вопрос журналиста "Дождя" о "несправедливостях" в деле Ивана Голунова, которому подбросили наркотики и обвинили в попытке их сбыта, Путин подчеркнул, что это была не несправедливость, а произвол. "Это просто произвол. Он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу", - сказал президент РФ.
Второй вопрос журналиста касался дела против топ-менеджеров одного из крупнейших автодилеров в РФ "Рольф": директор департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолий Кайро помещен под домашний арест по обвинению в выводе за рубеж 4 млрд рублей. Уголовное дело также возбуждено в отношении основателя и фактического владельца группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей.
Путин заявил, что впервые слышит об этом деле, а с Петровым не знаком и ничего не знает о его бизнесе. "Это не та информация, о которой мне докладывают онлайн. <...> Я не могу взять под свой контроль все дела подобного рода, но я обязательно запрошу всю необходимую информацию", - пообещал Путин.
Сергей Петров, который сейчас находится за границей, в 2007-м и 2011 годах избирался депутатом Госдумы от "Справедливой России". Будучи депутатом, он поддерживал протесты против фальсификации итогов думских выборов 2011 года и голосовал против резонансных законов Димы Яковлева и Яровой, а также не участвовал в голосовании о присоединении Крыма к России.
О визите иностранных лидеров на 75-летие Победы
Корреспондент Первого канала сообщила, что президент Франции Эмманюэль Макрон в кулуарах саммита пообещал "обязательно" приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и спросила, кто еще из иностранных лидеров приглашен на торжества.
Путин начал свой ответ с важности даты, напомнил, что важно не забывать о победе над нацизмом, иначе "угроза возобновления масштабных конфликтов будет возрастать". "И так-то мир взрывоопасен сегодня. <...> Но приедут или не приедут, - это не наш вопрос, наш вопрос пригласить. <...> Мы будем рады, если наше приглашение будет принято, если нет - не критично. Мы эту дату отметим достойно в любом случае", - заключил президент.
О керченской "провокации"
"Ни в какие ворота не лезет, безобразие", - в очередной раз прокомментировал Путин инцидент в Керченском проливе, отвечая на вопросы ведущей программы "60 минут" Ольги Скабеевой. Он сослался на нового начальник Генштаба Украины Руслана Хомчака, который якобы подтвердил, что произошедшее было провокацией, организованной бывшим президентом Украины Петром Порошенко в ходе предвыборной борьбы.
В действительности Хомчак сказал, что не может оценивать ситуацию в полной мере, так как на момент керченского инцидента не возглавлял Генштаб, но признал, что украинских моряков "не стоило подвергать такой опасности", а у Украины нет столько судов, чтобы позволить их себе "так раздавать". Хомчак также пообещал узнать у командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, чем он руководствовался, отдавая приказ брать курс на Керчь, и "прогнозировал ли он это все" (цитаты по "МК - Крым").
Путин заявил, что российские власти отдают себе отчет в том, что арестованные украинские моряки "просто исполняли приказ", но они "нарушили российский закон, поэтому нужно спокойно в рабочем режиме с эти разобраться".
"Пять-шесть полов напридумывали... Но дай бог здоровья всем"
Вопрос об разговоре с Financial Times и мнении Путина об "изжившем" себя либерализме стал заключительным на пресс-конференции. Президент РФ признался, что не ожидал такого интереса к "проходному" интервью. "Некоторые коллеги, я сейчас не буду называть поименно, действительно обсуждали со мной темы, которые там подняты. Кто-то в целом поддержал, кто-то оппонировал и спорил", - сказал российский лидер.
Интервью Путина в том числе возмутило британского музыканта Элтона Джона, который обратился к президенту РФ в своем Instagram. В частности певца задело, что уверения Путина в том, что в России ничего не имеют против людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, расходятся с делом, ведь из фильма "Рокетмен" вырезали сцены однополого секса и часть финальных титров, гласящих, что Элтон Джон нашел свое счастье с супругом Дэвидом Фернишем, с которым воспитывает двоих детей.
"Я горжусь, что живу в той части мира, где правительство эволюционировало и признало универсальное право человека любить того, кого он хочет. И я искренне благодарен за продвижение политики, позволившей и юридически закрепившей мой брак с Дэвидом. Это принесло нам обоим невероятный комфорт и счастье", - написал Джон.
Путин отметил, что либеральная идея многогранна, и он не спорит о ее привлекательности в целом, после чего заговорил о проблемах с мигрантами. "В некоторых европейских странах в школах родителям говорят: "Девочки не должны ходить в школу в юбках в целях безопасности". Ну что это такое? Люди живут в своей собственной стране, среди своей культуры, почему нужно доводить до такого состояния? Вот я о чем говорил [в интервью]", - пояснил Путин. По его мнению, возникает перегиб, либеральная идея "начинает поедать сама себя: миллионы людей живут своей жизнью, а те, кто продвигает эти идеи, живут как бы в своей парадигме".
Путин оспорил мнение Элтона Джона, отметив, что уважает гениального музыканта. "Я думаю, что он заблуждается. Я ничего не передернул. У нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества. Реально. Спокойное, абсолютно непредвзятое. У нас есть закон, за который нас все "шпыняют" - о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое. Сейчас ведь чего только нет... шесть или пять полов напридумывали. Трансформеры, транс... я не понимаю даже, что это такое. Но дай бог здоровья всем".
По мнению Путина, "эта часть общества достаточно агрессивно навязывает свою точку зрения подавляющему большинству. Надо быть более лояльными друг к другу, более открытыми и транспарентными. <...> Надо уважать всех, это правда, но нельзя силовым методом навязывать свою точку зрения. А ведь представители либеральной так называемой идеи в последнее время просто навязывают, там, в школах необходимость определенного сексуального воспитания". "Родители не хотят - их чуть ли не в тюрьму за это сажают!" - возмутился Путин. По его мнению, "людям это поднадоело", возможно, поэтому Трамп и победил на выборах в США, предположил президент РФ.
Фото: пресс-служба Президента России
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