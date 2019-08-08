Президент Киргизии обвинил Атамбаева в грубом нарушении конституции
8 августа 2019 16:00
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— Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооружённое сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона, — сказал Жээнбеков.
Президент страны также отметил, что Киргизия является правовым государством, а потому будет добиваться обеспечения неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами.
Как сообщал Лайф, 7 августа киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции по обвинению в коррупции и превышении должностных полномочий во время его правления. Однако вскоре силовики были вынуждены отступить из-за действия сторонников Атамбаева, а некоторые и вовсе были задержаны гражданами.
Сам Атамбаев назвал эти обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все поступки на президентском посту. Также Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ.
Фото: ТАСС/life.ru
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