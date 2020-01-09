Президент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения в стране

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Он также попросил граждан страны сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. По его словам, он дал все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля.«В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства. Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы», — говорится в заявлении.В четверг, 9 января, в Абхазии участники акции протеста, не признающие итоги президентских выборов 8 сентября 2019 года, захватили здание администрации в центре Сухума. Демонстранты требуют отставки действующего президента Рауля Хаджимбы. Один из организаторов митинга Ахра Авидзба потребовал проведения новых выборов. По его словам, Хаджимба покинул здание администрации. Сам президент заявил, что находится на рабочем месте, продолжает выполнять свои служебные обязанности и не собирается скрываться. На фоне протестов он созвал экстренное заседание Совбеза республики.В администрации президента Абхазии происходящее назвали попыткой госпереворота, в то же время Минобороны пообещало не вмешиваться в политические события. Посольство России в Абхазии сообщило, что обстановка в республике остается стабильной, россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендовали избегать места протестов.В ходе второго тура президентских выборов в Абхазии 8 сентября 2019 года Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов избирателей, руководитель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния — 46,17%. После 11 сентября Квициния подал иск о признании итогов голосования незаконными. По его мнению, Хаджимба набрал меньше голосов, чем суммарно оппозиционер и пункт «против всех». Верховный суд Абхазии отозвал иск Квицинии, однако в октябре обжаловал это решение. Суд 9 января возобновил рассмотрение его жалобы.Фото: Валерий Матыцин / ТАСС/РБК