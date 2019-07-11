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Новости /  Политика /  Политика региона  

Пресс-служба Зеленского раскрыла детали его первого разговора с Путиным

11 июля 2019 21:57
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По версии украинской стороны, ключевым вопросом стало освобождение моряков — участников провокации в Керченском проливе.
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского раскрыла детали его первого разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Там подтвердили, что стороны, среди прочего, обсудили продолжение переговоров в "нормандском формате". Однако украинская сторона всё же сделала акцент на задержанных моряках, передает life.ru.

— Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ, — информирует администрация Зеленского в "Фейсбуке".

Отметим, что телефонный разговор двух лидеров состоялся вечером в четверг по инициативе украинской стороны. Это первый контакт Путина с руководством Незалежной после смены власти в этой стране.

К слову, буквально за несколько часов до этого Путин прокомментировал Лайфу предложение Зеленского о переговорах в Минске. Он посчитал эту идею интересной, отметив, что Россия со своей стороны никогда не отказывалась ни от одного из предложенных форматов.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. В конце мая Мосгорсуд постановил оставить в силе решение нижестоящих инстанций об аресте всех украинских моряков до 24 июля. 
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Комментарии



Политика региона
11 июля 2019  21:57
По версии украинской стороны, ключевым вопросом стало освобождение моряков — участников провокации в Керченском проливе.
Пресс-служба Зеленского раскрыла детали его первого разговора с Путиным
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