Пресс-служба Зеленского раскрыла детали его первого разговора с Путиным
11 июля 2019 21:57
117
— Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ, — информирует администрация Зеленского в "Фейсбуке".
Отметим, что телефонный разговор двух лидеров состоялся вечером в четверг по инициативе украинской стороны. Это первый контакт Путина с руководством Незалежной после смены власти в этой стране.
К слову, буквально за несколько часов до этого Путин прокомментировал Лайфу предложение Зеленского о переговорах в Минске. Он посчитал эту идею интересной, отметив, что Россия со своей стороны никогда не отказывалась ни от одного из предложенных форматов.
Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. В конце мая Мосгорсуд постановил оставить в силе решение нижестоящих инстанций об аресте всех украинских моряков до 24 июля.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
11 июля 2019 21:57
По версии украинской стороны, ключевым вопросом стало освобождение моряков — участников провокации в Керченском проливе. Политика региона
116
11 июля 2019 21:06
Кремль сообщил, что в ходе телефонного разговора президенты обсудили возможные контакты в «нормандском формате». Политика региона
149
11 июля 2019 20:24
На сегодняшний день пивоваренная отрасль Самарского региона является крупнейшей в ПФО – на нее приходится порядка 30% производства продукции. Политика региона
141
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1781
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1347
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1343
Видео
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
264
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
517
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3727
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1069
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
414
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
600
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
666
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
549
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
762
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
779
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
506
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
833
Мероприятия