Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и Виктор Кудряшов дали старт новому производству на «КуйбышевАзоте»

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В среду, 2 декабря, председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, который находится с рабочим визитом в Самарской области, и первый вице-губернатор — председатель Правительства Виктор Кудряшов дали старт новому производству: на одном из флагманских предприятий — «КуйбышевАзоте» – открылась установка по изготовлению серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума.

Годовая мощность нового производства составляет 140 тысяч тонн серной кислоты марки «К» и 360 тысяч тонн улучшенного олеума. Получаемые продукты используются для производства капролактама и далее – для полиамидных волокон и нитей, инженерных пластиков и плёнок. Ввод в строй этих мощностей позволит закрепить лидерские позиции ПАО «КуйбышевАзот» в производстве капролактама и продуктов его переработки в России, СНГ и странах Восточной Европы. Несомненные плюсы это даст и региону в целом: ожидается, что налоговые отчисления за 15 лет в областной бюджет составят порядка 1,5 миллиардов рублей, откроется 50 высококвалифицированных рабочих мест. Таким образом, пуск нового производства будет значимым вкладом в реализацию Стратегии лидерства Самарской области.

«Это производство было запущено с опережением сроков на 7 месяцев. Оно формирует новую страницу в истории предприятия, потому как позволит создать собственное производство серной кислоты и улучшенного олеума, сформировать надежную сырьевую базу, которая послужит основой для расширения производства, снижения издержек, повышения качества продукции, которую предприятие поставляет потребителям всего мира. Я хочу поблагодарить вас, Игорь Иванович, корпорацию ВЭБ за то, что вы оказали огромную поддержку в реализации этого проекта. Буквально год назад были подписаны соглашения между предприятием, ВЭБом и Газпромбанком о реализации данного проекта. И сегодня мы уже присутствуем здесь на открытии, — отметил председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. — Во многом идея проекта воплотилась в жизнь потому, что мы реализуем его на территории опережающего социально-экономического развития Тольятти, предприятие получает солидные налоговые льготы из регионального бюджета».

Особое внимание на новом производстве уделяется экологичности всех производственных процессов. В проекте использовано оборудование с оптимальными показателями по сырью, энергоресурсам и качеству получаемой продукции, с гарантией оптимально допустимых разрешенных выбросов, стоков и отходов, что позволяет в 3,5 раза снизить выбросы в атмосферу.

«Эта установка в первую очередь дает нам толчок для развития всей линейки, она — единственная в России. Она направлена как на экспорт, что обеспечивает развитие предприятия и развитие экономики РФ, так и привносит возможность развития на российском рынке. Новая установка, которую мы построили, также позволит проходить такие кризисы, как сегодня, значительно легче, конкурируя на любых рынках», – пояснил генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко.

Кредитные ресурсы на реализацию проекта выделили корпорация ВЭБ.РФ и Газпромбанк в рамках Фабрики проектного финансирования. Новое производство – это первый в стране проект, профинансированный ВЭБ.РФ и Газпромбанком в рамках Фабрики проектного финансирования.

«Сейчас непросто получить кредит по доступной ставке для производителей в рублях. Поэтому в 2016 году министерством экономического развития и государственной корпорацией развития «Внешэкономбанк» был предложен механизм Фабрики проектного финансирования, — подчеркнул Игорь Шувалов. — Очень знаменательно, что в рамках Фабрики проектного финансирования кредиторы договорились о финансировании в отношении создания на «КуйбышевАзот» новой установки, и сегодня мы запускаем производство, видим реальный результат».

Отметим, что Фабрика проектного финансирования – это механизм проектного финансирования инвестиционных проектов в приоритетных секторах российской экономики, в том числе несырьевого экспорта, инноваций, промышленности высоких переделов, инфраструктуры и перевода ОПК на гражданскую продукцию, разработанный Минэкономразвития России совместно с ВЭБ.РФ, передает пресс-служба облправительства.