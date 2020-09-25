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Правительство запретило детские кружки в подвалах и на цокольных этажах зданий

25 сентября 2020 21:21
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Подвальные и цокольные этажи запрещено также использовать для проведения торжественных мероприятий и праздников.

Правительство РФ своим постановлением запретило детские досуговые центры на цокольных и подвальных этажах, передает ТАСС. Об этом говорится в правилах противопожарного режима в РФ, опубликованных в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией", - говорится в документе.

Также по новым правилам помещения для отдыха или оздоровления детей нельзя размещать на мансарде здания, если оно не имеет определенную степень огнестойкости. В таких зданиях нельзя размещать более 50 детей, если на этаже лишь один эвакуационный выход, там запрещается размещать более 10 детей. Новые правила противопожарного режима вступают в силу с 1 января 2021 года.

 

Фото:  ru.freepik.com

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Комментарии

Политика региона
25 сентября 2020  21:21
Подвальные и цокольные этажи запрещено также использовать для проведения торжественных мероприятий и праздников.
Правительство запретило детские кружки в подвалах и на цокольных этажах зданий
Подвальные и цокольные этажи запрещено также использовать для проведения торжественных мероприятий и праздников. Политика региона
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