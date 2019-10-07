Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу
7 октября 2019 18:59
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В некоторых сферах власти сохранили нормы, установленные на 2019 год. Так, в сферах прочего сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта допустимая доля мигрантов зафиксирована на уровне в 26% от общей численности сотрудников, в выращивании овощей — 50%, в строительстве — 80%. При этом норма по строительству не распространяется на территорию Москвы, Дагестана, Бурятии и Амурской области.
Мигранты не смогут заниматься розничной торговлей в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках, а также прочей торговлей вне магазинов, палаток и рынков — в соответствующих категориях установленная правительством допустимая доля иностранцев равна 0%.
«Принятые решения нужны для регулирования привлечения иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости трудоустройства граждан России в приоритетном порядке», — говорится в сообщении на сайте правительства.
За первое полугодие 2019 года ради работы в Россию приехали 2,4 млн иностранцев, следует из статистики пограничной службы ФСБ. В основном это граждане стран СНГ, так, лидером по числу прибывших стал Узбекистан — из этой страны приехали 918 тыс. человек, из Таджикистана — 523,9 тыс., из Киргизии — 265 тыс., из Украины — 164 тыс., из Казахстана — 105,3 тыс.
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