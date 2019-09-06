Правительство региона выделит средства на достройку проблемных объектов долевого строительства

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В пятницу, 6 сентября, губернатор Самарской областипровел очередное заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на территории региона. В нем приняли участие представители профильных министерств и отраслевых департаментов, контрольно-надзорных органов, главы муниципалитетов, застройщики и представители инициативных групп обманутых дольщиков, а также депутат Государственной ДумыНапомним, активная работа по решению проблем обманутых дольщиков началась осенью 2017 года по инициативе главы региона Дмитрия Азарова. В результате новый дом обрели уже более 1 500 человек. «За все время работы комиссия зарекомендовала себя как эффективный орган по решению вопросов обманутых дольщиков. В последнее время был предпринят целый ряд шагов, которые позволили вывести десять объектов из числа проблемных», – отметил Дмитрий Азаров, открывая совещание.Традиционно заседание комиссии началось с отчета министра строительства Самарской областиоб исполнении поручений прошлых МВК. Министр доложил, что большинство поручений исполняются в срок, работа по объектам ведётся системно: на большинстве строительство существенно продвинулось – Садовая, 256, Аэродромная,102. По ряду идёт работа с разрешительной документацией, например на объекте Ставропольская/Запорожская.Кроме того, проведена большая работа и по вопросу совершенствования законодательно-документальной базы по защите прав дольщиков. Это позволило упростить ряд процедур и придать процессу необходимую динамику. Уже разработано постановление регионального Правительства о создании некоммерческого фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, составлена типовая форма соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта, направленного на удовлетворение прав обманутых дольщиков, а также определен порядок выплаты денежной компенсации пострадавшим участникам долевого строительства.Рассказывая о проделанной работе по удовлетворению прав обманутых дольщиков,доложил о том, что из 8 проблемных объектов, запланированных к вводу в текущем году, 3 уже сданы. Это дома в областной столице в границах улиц Арцыбушевской, Рабочей, Буянова и Одесского переулка, дом на пересечении улиц Владимирской и Карла Маркса и объект в пос. Братьев Кузнецовых. Таким образом, долгожданное жилье получили более 480 дольщиков. В высокой степени готовности находится еще 3 объекта, а по двум достройка признана нецелесообразной, обманутым дольщикам будут предоставлены компенсации из областного бюджета.На этот раз на МВК предметно рассмотрели 4 объекта, 3 из которых расположены в Самаре. Это долевки на пересечении улиц Советской и Черемшанской, на ул.Советской Армии,117 и по ул. Революционная. Также члены комиссии рассмотрели объект ЖСК «Виктория» в Тольятти.Так, в Тольятти ЖСК «Виктория» пытается достроить здание на улице 40 лет Победы, 5. Объект был включён в перечень проблемных в 2015 году, в реестре по нему числятся 53 обманутых дольщика. При этом существуют две очереди строительства. На завершение первой, состоящей из 3 секций, необходимо 164 млн рублей. У ЖСК есть инвестор, готовый вложиться в разработку проектно-сметной документации. А вот по второй очереди перспектив пока нет. В ближайшее время состоится собрание кредиторов бывшего застройщика объекта, на котором возможно будет принято решение о продаже недостроя с торгов.Один из самых проблемных объектов — на пересечении улиц Советской и Черемшанской в Самаре — в свое время строило ООО «Горос», в отношении которого в 2013 году было открыто конкурсное производство. Свои деньги в объект вложил 371 человек. На достройку 6 секций здания необходимо 545 млн рублей, новый застройщик пока не определен. Чтобы привлечь инвестора на этот объект, предлагается очистить от незаконных гаражей соседний участок и передать его новому застройщику в качестве компенсационного. Глава Самарысообщила, что при инвентаризации данного участка было выявлено 99 гаражей капитального характера, более 120 металлический гаражей и один торговый объект. Работа по их демонтажу уже запущена: уже ликвидировано 56 металлических гаражей и объект потребрынка. В ближайшее время по словам районной администрации, за счет средств собственника будет демонтировано и вывезено еще 6 незаконных гаражей. Завершить работы по расчистке участка от незаконных гаражей городские власти планируют до сентября 2020 года. Дмитрий Азаров поручил пересмотреть сроки и увеличить темп работы: «Надо ускоряться, на мой взгляд, сроки стоят запредельные».В процессе обсуждения вопроса представители инициативной группы дольщиков этого объекта предложили дать возможность получения льготной ипотеки для покупки нового жилья для тех граждан, по которым планируется осуществить выплаты. Губернатор поручил профильным ведомствам проработать этот вопрос.Застройщиком еще двух проблемных объектов в Самаре, рассмотренных на совещании, является ООО «Прогресс-Н». Это ЖК «Новая Заря» на улице Советской Армии и жилой дом на Революционной. Застройщику были выделены земельные участки в качестве компенсации за завершение строительства зданий. Однако на совещании представители фирмы предложили заменить компенсационные земельные участки в связи с тем, что их использование невозможно. Эти деньги «Прогресс-Н» планирует направить на достройку объектов. Так на завершение строительства ЖК «Новая заря» требуется 160 млн рублей, что позволит ввести его в эксплуатацию в 2020 году (готовность объекта составляет 65%). Здание на Революционной готово на 95% и на его достройку необходимо 38 млн рублей. Планируется срок сдачи – 2019 год. Средства на завершение работ выделит Правительство региона. «Это сложные решения для областного бюджета, но мы их принимаем, потому что понимаем, какое количество людей смогут удовлетворить свои права благодаря средствам на достройку», – отметил Губернатор.При этом Дмитрий Азаров обратил внимание застройщика на то, что в случае невыполнения ранее заключенных договоренностей к нему будут применены самые решительные меры. В качестве примера глава региона привел ситуацию с задержанием руководства компании-застройщика объекта на 18 км Московского шоссе в Самаре, которое обмануло 500 дольщиков. Напомним, что во время МВК по долевому строительству 18 октября 2018 года Дмитрий Азаров обозначил экс-учредителю компании СК «На Московском» Владимиру Загрекову позицию правительства: либо застройщик исправляет ситуацию, достраивает объект и выполняет свои обязательства перед дольщиками, либо вопросом всерьез займутся правоохранительные органы.«Объем средств, который необходим для достройки, скажем так, осязаемый. Сейчас вы стоите на водоразделе, у вас есть выбор: или начинаете работать с нашими коллегами из правоохранительных органов по полной программе, либо вы берете обязательства, срочно находите средства и завершаете строительство. Обещаний нам больше не нужно, нужны действия», — заявил тогда Дмитрий Азаров.Застройщик продолжил бездействовать, и правительство инициировано разбирательство. Результатом этого обращения и стал арест недобросовестного застройщика 3 сентября этого года.«Когда идет нарушение договоренностей, это заканчивается для застройщиков, для тех, кто начинал строительство, по справедливости: задержаниями и арестами. Вот здесь сидели люди, и я им объяснял перспективу. Там объем средств на достройку небольшой – около 25 миллионов рублей. Необходимо было решить этот вопрос и жить спокойно. Но несмотря на то, что имелась такая возможность, не принято было решение. Естественно, правоохранительные органы сработали как должно. Вот что происходит сейчас в Самарской области, когда нарушаются договоренности», – отметил Дмитрий Азаров и поручил руководству министерства строительства к 1 ноября подготовить доклад об исполнении обязательств со стороны ООО «Прогресс-Н», передает пресс-служба облправительства.