Правительство предложило повысить прожиточный минимум пенсионеров
25 сентября 2019 23:10
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"Установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии... на 2020 год в размере 9 311,0 рубля", - говорится в проекте.
Согласно данным, размещенным на сайте ПФР, в 2019 году величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ составляет 8846 рублей.
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