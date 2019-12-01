Правительство поддержало идею страховать вклады до 10 миллионов
1 декабря 2019 18:35
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Отмечается, что кабмин попросил доработать документ "с учётом указанных замечаний" до его принятия. В частности, следует просчитать влияние законопроекта на достаточность средств Фонда обязательного страхования вкладов. Также нужно продумать, возникнет ли необходимость увеличивать размер ставки страховых взносов, уплачиваемых банками.
Предполагается, что получить большее возмещение вкладчики смогут при продаже жилья или земельного участка, получении наследства, социальных выплат и пособий.
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