Правительство Украины во главе с Гройсманом ушло в отставку
29 августа 2019 16:21
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Действующий Кабинет министров Украины во главе с Владимиром Гройсманом сложил полномочия перед избранной на выборах 21 июля Верховной радой, передает life.ru.
29 августа проходит первое заседание нового украинского парламента. Накануне Гройсман записал прощальное видеообращение, в котором пожелал удачи будущему главе Кабмина Украины.
Ранее стало известно, что в отставку ушёл генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
29 августа проходит первое заседание нового украинского парламента. Накануне Гройсман записал прощальное видеообращение, в котором пожелал удачи будущему главе Кабмина Украины.
Ранее стало известно, что в отставку ушёл генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
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Политика региона
29 августа 2019 16:21Правительство Украины во главе с Гройсманом ушло в отставку
Действующий Кабинет министров Украины во главе с Владимиром Гройсманом сложил полномочия перед избранной на выборах 21 июля Верховной радой. Политика региона
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