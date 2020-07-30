Правительство Самарской области и АО «Росагролизинг» подписали соглашение о сотрудничестве

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В подписании соглашения со стороны Правительства Самарской области принял участие первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, со стороны руководства акционерного общества – первый заместитель генерального директора «Росагролизинг» Александр Сучков.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обозначил стратегическую задачу, стоящую перед сельским хозяйством региона — поставлять на рынки, в том числе и зарубежные, больше сельскохозяйственной продукции, достичь высоких количественных и качественных показателей в ее производстве.В настоящее время эффективное ведение сельского хозяйства невозможно без высокого уровня технической вооруженности. В Самарской области реализуются меры государственной поддержки, направленные на стимулирование производителей, обновляющих парк сельхозтехники.«Для нас подписание этого соглашения очень важно. В регионе налажено тесное сотрудничество с «Росагролизингом», ежегодно сельхозтоваропроизводители Самарской области покупают более 600 единиц техники, и четверть этого объема приобретается при поддержке акционерного общества. По соглашению, которое мы заключили в прошлом году, объем поставок такой техники приблизился к сумме миллиард рублей, а в текущем году, за первое полугодие, он уже превысил миллиард рублей. Востребованность продуктов, которые предлагает Росагролизинг, значительно возросла», — сказал Виктор Кудряшов.Рост поставок сельскохозяйственной техники произошел благодаря реализации государственных программ, рассчитанных для субъектов малого предпринимательства, например, программы «Обновления парка техники 2.0» (ОПТ 2.0), «Антивирусный продукт», а также специальных программ для членов АККОР.80% от уплаченных лизинговых платежей по договорам лизинга на приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования субсидируется из регионального бюджета.«Самарская область для нас – стратегический регион. За период своей работы «Росагролизинг» инвестировал в область более 7 млрд рублей. В этом году в регион будет поставлена техника на сумму более 2 млрд рублей. Но важно, что и два важнейших предприятия — поставщика сельскохозяйственной техники также находятся в регионе. И если говорить об общей сумме оборота, то он достигает пяти миллиардов рублей. Это поставка сельскохозяйственной техники в Самарскую область и поставка нам машиностроителями региона оборудования, которое мы дальше передаем в лизинг по всей стране. Соглашение, которое мы сегодня подписали, направлено на то, чтобы увеличивать потенциал нашего сотрудничества и, в конечном счете, способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны», — отметил Александр Сучков.Аграрии региона в полной мере оценили такие формы государственной поддержки, как федеральный лизинг через госкомпанию «Росагролизинг», льготное инвестиционное кредитование и областные субсидии на модернизацию. С каждым годом активность сельхозпроизводителей, обращающихся за такими мерами поддержки, растет, и это уже сказывается на итоговых показателях их труда.«Мы оцениваем эффект от обновления техники, прогнозируя прирост урожая пшеницы к 2024 году в 200 тыс. тонн: за счет сокращения сроков выполнения технологических операций в период посевной и уборочных работ. В этом году ожидается хороший урожай, миллион тонн зерна в области уже собрали, по предварительным расчетам, через неделю этот объем вырастет до полутора миллиарда тонн. И вклад компании «Росагролизинг» в этот результат весьма значителен»,- подчеркнул председатель областного Правительства, передает пресс-служба облправительства.