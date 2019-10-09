Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании механизмов расселения аварийного жилья
9 октября 2019 18:19
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В законопроекте прописаны критерии признания домов аварийными, механизмы возмещения за изымаемые квартиры в аварийных домах, права регионов устанавливать дополнительные механизмы обеспечения жильем переселенцев из непригодных домов. Помимо этого, застройщикам, расселяющим аварийное жилье, могут предоставляться субсидии за счет региональных программ по расселению, софинансируемых через Фонд ЖКХ.
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья — 530,9 тыс.
В Самарской области за период с 2019 по 2025 годы планируется переселить 22 697 человек из аварийного жилищного фонда общей площадью 363, 8 тыс. кв. м, в том числе 21 170 граждан из аварийного жилья общей площадью 343,5 тыс. кв. м за счет бюджетных средств, 1527 граждан (20,3 тыс. кв. м) в рамках договоров развития застроенных территорий.
Мероприятия будут осуществляться поэтапно (один этап в течение двух лет).
В текущем году начата реализация I этапа (2019-2020 годы). До конца 2019 года планируется расселение 450 граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 9,2 тыс. кв. м. В 2020 году необходимо будет переселить 1 138 граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 23,2 тыс. кв. м.
Расселение граждан из аварийного жилищного фонда в период с 2019 по 2021 годы планируется 3 способами: посредством приобретения жилых помещений в готовом жилье у застройщика, приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками и участие в долевом строительстве.
Из 375 планируемых лотов аукционы состоялись по 104 лотам, заключено 87 муниципальных контрактов, из них по 58 привлечено финансирование Фонда на выплату 70% порядка 90,6 млн. рублей. Федеральный показатель по объем расселяемой площади в 4,6 тыс кв. м. уже законтрактован, завершается работа по оформлению в собственность приобретенных жилых помещений. В планах обеспечить выполнение мероприятий по всем контрольным точкам в установленные сроки (заключение муниципальных контрактов до 10.10.2019, приобретение жилых помещений и оформление их в муниципальную собственность до 01.11.2019 и фактическое переселение запланированного на 2019 год количества граждан в приобретенные квартиры до 31.12.2019).
Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев:
«Законопроект о развитии механизмов расселения жилья предполагает внесение ряда поправок в Жилищный кодекс и федеральный закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ. Для регионов это означает дополнительные возможности для ускоренного расселения аварийного фонда. К примеру, законопроектом предлагается предусмотреть создание специализированного (маневренного) жилого фонда, предоставление социальных выплат на обеспечение жильем собственников аварийных жилых помещений, компенсацию части расходов на уплату процентов по ипотечному кредиту при условии, что такое жилье является у гражданина единственным. Предусмотрены и другие законодательные инициативы», передает пресс-служба облправительства.
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