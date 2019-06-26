Правительство РФ продлило продовольственного эмбарго до конца следующего года
26 июня 2019 23:34
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Продовольственное эмбарго действует в России с 7 августа 2014 года. Оно было введено в отношении продуктов из ЕС, США, Австралии, Норвегии и Канады, а позже ещё и с Украины. Это стало ответной мерой Москвы на введённые против нашей страны санкции.
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