Познер объяснил, почему в США считают Россию "врагом"

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Российский телеведущий и общественный деятель Владимир Познер считает, что жители США воспринимают Россию как врага из-за того, что американское телевидение освещает происходящее в России именно под таким углом, а большинство людей, по мнению журналиста, судят о событиях по тому, как их преподносят, передает ТАСС.

"Убежден, что большинство людей составляют свое впечатление о ситуации в мире все-таки по тому, как их подают", - сказал Познер в интервью "Комсомольской правде". Он отметил, что это характерно как для России, так и для США, где "показывают только отрицательные картинки о России".

"Там [в США] тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их", - добавил Познер.

Журналист напомнил, что американские телевизионные компании - частные. "Выходит, и государственные организации, и частные корпорации в определенных политических условиях действуют абсолютно одинаково, понимая свои интересы вот таким образом", - считает Познер. По его мнению, это в итоге "приводит к очень отрицательному результату": "с одной стороны, это может привести к агрессии, а с другой - к полному недоверию к своим средствам массовой информации". Телеведущий полагает, что "отчасти это уже произошло".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС