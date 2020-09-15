Постпредство России при ЕС отметило ряд нестыковок в ситуации с Навальным

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Постоянное представительство России при Евросоюзе отметило ряд нестыковок в инциденте с российским блогером Алексеем Навальным, опубликовав соответствующий комментарий на своём сайте, передает РИА Новости.

"В последние недели мы стали свидетелями стремительно растущей информационной кампании в ЕС - как в официальных кругах, так и в СМИ - по поводу инцидента, произошедшего с российским политическим активистом и блогером Алексеем Навальным 20 августа 2020 года. Не претендуя на звание экспертов по токсикологии, мы все же считаем необходимым обратить ваше внимание на многочисленные несоответствия по этому делу", - говорится в нем.

Постпредство в первую очередь обращает внимание на вопрос, есть ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей "отравить" Навального с применением нервно-паралитического отравляющего вещества военного класса группы "Новичок" в российском городе с полумиллионным населением и затем сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь и отпустить его на лечение в Германию, где "Новичок" может быть идентифицирован.

Затем постпредство задаёт вопрос - в чем же может быть причина того, чтобы российские власти якобы "отравили" Навального, учитывая, что его уровень популярности в стране едва достигает 2% согласно недавнему опросу, проведенному в июле 2020 года независимой неправительственной организацией "Левада-центр".

Есть вопрос и почему правительство Германии так не хочет предоставлять российским компетентным органам результаты токсикологического анализа Навального или обнародовать их для публики, если Берлин уверен, что блогер был отравлен, добавили в постпредстве.

Почему декларируется, что вещество группы "Новичок" было разработано Советским Союзом, а затем и Россией, при этом игнорируется, что в течение ряда лет специалисты из западных стран и соответствующих центров НАТО разрабатывали химические вещества, связанные с группой "Новичок", задается вопросом постпредство РФ. "Например, США выдали более 150 патентов на боевое применение упомянутых химических веществ", - говорится в релизе.

Почему Навального уже по прибытии в Берлин сопровождали в госпиталь Charite полиция и агенты спецслужб, задаёт ещё один вопрос постпредство. Почему были приняты чрезвычайные меры безопасности, а сама больница была превращена в учреждение с высоким уровнем безопасности заблаговременно до предполагаемого "открытия" вещества в организме пациента, также спрашивают российские дипломаты. "Значит ли это, что Берлин знал что-то, о чем не знали ни Москва, ни Омск? Стоит отметить, что в омской больнице было проведено более 60 биохимических анализов, ни одно из которых не показало никаких признаков отравления", - отмечается в сообщении.

Утверждения о том, что какие-либо доказательства могут быть переданы в Россию только с согласия пациента, несовместимы с многочисленными заявлениями политического уровня, сделанными в Германии, когда Навальный еще находился в коме, заключает постпредство.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.