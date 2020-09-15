Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый адвокат актера Михаила Ефремова Роман Филиппов профессионально занимается армрестлингом.
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, это прогнозируемые осложнения, которые нивелируются в течение суток.
Каждый седьмой получивший вакцину "Спутник V" жалуется на слабость и температуру
Есть вопрос и почему правительство Германии так не хочет предоставлять российским компетентным органам результаты токсикологического анализа Навального или обнародовать их для публики, если Берлин уверен, что блогер был отравлен, добавили в постпредстве.
Постпредство России при ЕС отметило ряд нестыковок в ситуации с Навальным
По словам медика, сейчас здоровью актера ничего не угрожает. После инцидента ему измерили давление и сделали прививку.
Боярский потерял сознание во время медосмотра
При усилении ветра следует ограничить выход из зданий.
В Самарской области ожидается сильный ветер
Осенью растет заболеваемость гриппом и другими ОРВИ, что на фоне ослабления организма также может повысить риск заражения коронавирусом.
В Самаре реализуется комплекс мер по профилактике распространения вирусных инфекций в общественном транспорте
По его словам, он стал первым из людей, кому удалось подобное.
Россиянин без ног смог покорить Эльбрус на одних руках. Видео
Ранее об открытии границ заявили в правительстве Южной Осетии.
Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.19
0.48
EUR 89.36
0.78
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самаре стартовали десятые международные соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF
Самарская кирха приглашает на Концерт камерной и органной музыки
Программа работы творческих площадок на 2-ой очереди набережной 13 сентября в честь Дня города в Самаре
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Постпредство России при ЕС отметило ряд нестыковок в ситуации с Навальным

15 сентября 2020 21:55
222
Есть вопрос и почему правительство Германии так не хочет предоставлять российским компетентным органам результаты токсикологического анализа Навального или обнародовать их для публики, если Берлин уверен, что блогер был отравлен, добавили в постпредстве.

Постоянное представительство России при Евросоюзе отметило ряд нестыковок в инциденте с российским блогером Алексеем Навальным, опубликовав соответствующий комментарий на своём сайте, передает РИА Новости.

"В последние недели мы стали свидетелями стремительно растущей информационной кампании в ЕС - как в официальных кругах, так и в СМИ - по поводу инцидента, произошедшего с российским политическим активистом и блогером Алексеем Навальным 20 августа 2020 года. Не претендуя на звание экспертов по токсикологии, мы все же считаем необходимым обратить ваше внимание на многочисленные несоответствия по этому делу", - говорится в нем.

Постпредство в первую очередь обращает внимание на вопрос, есть ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей "отравить" Навального с применением нервно-паралитического отравляющего вещества военного класса группы "Новичок" в российском городе с полумиллионным населением и затем сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь и отпустить его на лечение в Германию, где "Новичок" может быть идентифицирован.

Затем постпредство задаёт вопрос - в чем же может быть причина того, чтобы российские власти якобы "отравили" Навального, учитывая, что его уровень популярности в стране едва достигает 2% согласно недавнему опросу, проведенному в июле 2020 года независимой неправительственной организацией "Левада-центр".

Есть вопрос и почему правительство Германии так не хочет предоставлять российским компетентным органам результаты токсикологического анализа Навального или обнародовать их для публики, если Берлин уверен, что блогер был отравлен, добавили в постпредстве.

Почему декларируется, что вещество группы "Новичок" было разработано Советским Союзом, а затем и Россией, при этом игнорируется, что в течение ряда лет специалисты из западных стран и соответствующих центров НАТО разрабатывали химические вещества, связанные с группой "Новичок", задается вопросом постпредство РФ. "Например, США выдали более 150 патентов на боевое применение упомянутых химических веществ", - говорится в релизе.

Почему Навального уже по прибытии в Берлин сопровождали в госпиталь Charite полиция и агенты спецслужб, задаёт ещё один вопрос постпредство. Почему были приняты чрезвычайные меры безопасности, а сама больница была превращена в учреждение с высоким уровнем безопасности заблаговременно до предполагаемого "открытия" вещества в организме пациента, также спрашивают российские дипломаты. "Значит ли это, что Берлин знал что-то, о чем не знали ни Москва, ни Омск? Стоит отметить, что в омской больнице было проведено более 60 биохимических анализов, ни одно из которых не показало никаких признаков отравления", - отмечается в сообщении.

Утверждения о том, что какие-либо доказательства могут быть переданы в Россию только с согласия пациента, несовместимы с многочисленными заявлениями политического уровня, сделанными в Германии, когда Навальный еще находился в коме, заключает постпредство.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.

версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Политика региона
15 сентября 2020  21:55
Есть вопрос и почему правительство Германии так не хочет предоставлять российским компетентным органам результаты токсикологического анализа Навального или обнародовать их для публики, если Берлин уверен, что блогер был отравлен, добавили в постпредстве.
Постпредство России при ЕС отметило ряд нестыковок в ситуации с Навальным
Есть вопрос и почему правительство Германии так не хочет предоставлять российским компетентным органам результаты токсикологического анализа Навального или... Политика региона
220
15 сентября 2020  19:15
Ранее об открытии границ заявили в правительстве Южной Осетии.
Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией
Ранее об открытии границ заявили в правительстве Южной Осетии. Политика региона
262
14 сентября 2020  20:29
Размер маткапитала на первого ребенка увеличится до 483 882 рублей, на второго - до 639 432 рублей.
Материнский капитал в 2021 году вырастет на 3,7%
Размер маткапитала на первого ребенка увеличится до 483 882 рублей, на второго - до 639 432 рублей. Политика региона
524
Весь список
Выборы в Самарской области
15 сентября 2020  09:56
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
По предварительным данным явка на выборах составила 35,63%. При этом досрочно проголосовало 20%. Выборы в Самарской области
464
14 сентября 2020  14:38
Всего «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получит 2865 из 3212 мандатов, это 89,20 % от общего числа избираемых депутатов.
«Единая Россия» в регионе одержала безоговорочную победу в единый день голосования
Всего «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получит 2865 из 3212 мандатов, это 89,20 % от общего числа избираемых депутатов. Выборы в Самарской области
593
14 сентября 2020  14:28
В Самарской области 13 сентября состоялись выборы муниципальных депутатов. Голосование проходило в течение трех дней.
На прошедших выборах окончательная явка по Самарской области составила - 35,63%
В Самарской области 13 сентября состоялись выборы муниципальных депутатов. Голосование проходило в течение трех дней. Выборы в Самарской области
669
Весь список
Видео
1 сентября 2020  09:58
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
 В результате инцидента пострадали два человека.
Криминал
1136
26 августа 2020  11:45
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В августе регион получил 13 новых передвижных комплексов — десять флюорографов и три цифровых маммографа.
Здравоохранение
1607
24 августа 2020  09:56
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
 Не исключается теракт. Отмечается, что газопровод питает южный регион страны.
В мире
1996
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
2577
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
2975
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
2885
Весь список
Фоторепортажи
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
671
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
1362
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
1261
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
2801
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
5536
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
5600
Весь список
В центре внимания
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
15 сентября 2020  14:52 
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
18 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. Здравоохранение
844
В Самаре на один день перекроют 6 улиц
15 сентября 2020  12:56 
В Самаре на один день перекроют 6 улиц
В Самаре на один день перекроют 6 улиц Движение будет закрыто на Максима Горького (от Венцека до Вилоновской). Транспорт
367
В Самарском регионе поддержат более 2 тысяч безработных и работников, находящихся под угрозой увольнения
15 сентября 2020  12:32 
В Самарском регионе поддержат более 2 тысяч безработных и работников, находящихся под угрозой увольнения
Центры занятости уже заключили договоры с 39 предприятиями, прорабатываются договоры еще с 43 организациями. Экономика региона
398
Продолжается рост: 122 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
15 сентября 2020  11:46 
Продолжается рост: 122 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
Общее количество заболевших перешагнуло отметку в 10 тысяч человек. Здравоохранение
670
В Самаре продолжает действовать масочный режим
15 сентября 2020  11:43 
В Самаре продолжает действовать масочный режим
За время действия ограничительных мероприятий в Самаре наложено штрафов на 3 млн рублей Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
350
Весь список
Акценты
В Самарском регионе поддержат более 2 тысяч безработных и работников, находящихся под угрозой увольнения
15 сентября 2020  12:32 
В Самарском регионе поддержат более 2 тысяч безработных и работников, находящихся под угрозой увольнения
Центры занятости уже заключили договоры с 39 предприятиями, прорабатываются договоры еще с 43 организациями. Экономика региона
398
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
15 сентября 2020  09:56 
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
По предварительным данным явка на выборах составила 35,63%. При этом досрочно проголосовало 20%. Выборы в Самарской области
465
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба. Обсудили эпидемиологическую обстановку в области и рассмотрели ряд вопросов.
14 сентября 2020  22:24 
Оперативный штаб: по поручению главы региона в области усилят работу по вакцинации против гриппа
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба. Обсудили эпидемиологическую обстановку в области и рассмотрели ряд вопросов. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
573
Весь список
Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
843
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
1112
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
1104
Весь список
Новости Тольятти
15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
412
15 сентября 2020  10:27
В Тольятти прошел выездной пампинг на тему Социальный EVENT
В Тольятти прошел выездной пампинг на тему «Социальный EVENT»
Он состоялся в рамках проекта «Ступени социального успеха» при поддержке Фонда президентских грантов. Проект реализует ГОО «Ассоциация учащейся... Новости Тольятти
329
14 сентября 2020  15:17
В этом году ралли было посвящено 50-летию выпуска первых автомобилей марки LADA. Маршрут длиной 80 километров стартовал у стен Кремля на Васильевском спуске. 
100 автомобилей LADA приняли участие в ГУМ-Авторалли 
В этом году ралли было посвящено 50-летию выпуска первых автомобилей марки LADA. Маршрут длиной 80 километров стартовал у стен Кремля на Васильевском спуске.  Новости Тольятти
640
Весь список