Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"

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"Эмиратская сторона, наверное, хотела оказать дополнительный знак внимания в рамках теплого приема, устроенного главе российского государства", — отметил представитель дипмиссии.Дипломат сообщил, что эмиратская сторона не консультировалась перед визитом с посольством по поводу надписей на автомобилях. Российские делегации другого уровня в ОАЭ сопровождают обычные автомобили дорожной полиции без каких-либо дополнительных надписей, добавил он.Путин во вторник прибыл на официальную встречу с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном на автомобиле Aurus. На подъезде ко дворцу кортеж президента сопровождали автомобили Mercedes белого цвета с эмиратскими номерами и выполненной синим цветом надписью "ДПС". На дверцах машин были нарисованы флаги и гербы двух стран.Автомобиль президента в сопровождении кавалерийского эскорта подъехал к главному входу, в это время над дворцом пролетела эскадрилья истребителей, раскрасив небо в цвета российского флага. После этого расположенные неподалеку от дворца пушки произвели 21 залп.Стоп-кадр видео кортежа Аладимира Путина в ОАЭ/РИА Новости