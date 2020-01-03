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Новости /  Политика /  Политика региона  

Посольство США порекомендовало американцам покинуть Ирак

3 января 2020 21:36
168
Кроме того, дипслужба советует избегать посещения посольства в Багдаде.
Посольство США в Ираке рекомендовало своим гражданам немедленно покинуть страну после убийства главы спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Касема Сулеймани, передает РБК. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«Из-за поддерживаемых Ираном нападений ополченцев на территорию посольства США все публичные консульские операции приостановлены до дальнейшего уведомления», — говорится в тексте.

Кроме того, дипслужба советует избегать посещения посольства в Багдаде. Генконсульство в Эрбиле также закрыто для посещения гражданских лиц, выдача паспортов приостановлена.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, иностранные нефтяные компании массово эвакуируют своих сотрудников с гражданством США из иракской Басры.

Иранский генерал Касем Сулеймани вместе с заместителем командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандисом погибли в ночь на 3 января из-за авиаудара США. В Пентагоне заявили, что военная операция была санкционирована президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в «оборонительных» целях. В Тегеране пообещали ответить на действия США и назвали действия американцев актом международного терроризма.




Фото:   соцсети

 
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Комментарии


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