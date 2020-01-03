Посольство США порекомендовало американцам покинуть Ирак
3 января 2020 21:36
168
«Из-за поддерживаемых Ираном нападений ополченцев на территорию посольства США все публичные консульские операции приостановлены до дальнейшего уведомления», — говорится в тексте.
Кроме того, дипслужба советует избегать посещения посольства в Багдаде. Генконсульство в Эрбиле также закрыто для посещения гражданских лиц, выдача паспортов приостановлена.
Как пишет Reuters со ссылкой на источники, иностранные нефтяные компании массово эвакуируют своих сотрудников с гражданством США из иракской Басры.
Иранский генерал Касем Сулеймани вместе с заместителем командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандисом погибли в ночь на 3 января из-за авиаудара США. В Пентагоне заявили, что военная операция была санкционирована президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в «оборонительных» целях. В Тегеране пообещали ответить на действия США и назвали действия американцев актом международного терроризма.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
3 января 2020 21:36
Кроме того, дипслужба советует избегать посещения посольства в Багдаде. Политика региона
167
3 января 2020 14:51
Вице-губернатор провёл в режиме видеоконференции совещание с главами городских округов и муниципальных районов. Политика региона
436
2 января 2020 15:42
По Тартускому договору к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Политика региона
459
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
718
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
718
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1098
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
552
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
278
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
887
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
887
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
474
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1364
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
557
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
968
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1027
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1299
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2350
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2870
Мероприятия