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Новости /  Политика /  Политика региона  

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет

8 февраля 2020 15:55
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По словам Джона Салливана, для улучшения отношений между странами не надо дожидаться новых президентских выборов в Соединенных Штатах.
Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны. Об этом посол США в России Джон Салливан заявил в интервью телеканалу РБК.

По словам Салливана, цель его работы состоит в том, чтобы остановить спад в отношениях и улучшить их.

«Я не могу сказать вам, сколько на это уйдет времени, но начинать надо сегодня. Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий. Совместная работа Соединенных Штатов и России — это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача», — сказал дипломат.

Салливан признал, что у России и США есть принципиальные разногласия. «Но это не значит, что у нас нет обязанности поддерживать контакты с другой стороной», — считает он.

Дипломат также отметил, что президент Дональд Трамп поручил ему сделать все возможное, чтобы улучшить отношения между двумя странами. Салливан пообещал продолжить курс своего предшественника Джона Хантсмана.

Новый посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву в середине января. 5 февраля он вручил президенту Владимиру Путину верительные грамоты. Салливан сменил на посту Джона Хантсмана, который подал заявление об отставке в августе 2019 года.



Фото: ТАСС / Михаил Метцель
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Комментарии


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