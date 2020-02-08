Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов
8 февраля 2020 23:07
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Как передает агентство, банки стали массово отказывать в обслуживании, а также блокировать и закрывать счета журналистов, которые сотрудничают с российскими изданиями. При этом новые счета в банках открывать отказываются.
«Конечно, мы вступимся за журналистов, будем отвечать в рамках международного права, международных договоров государств, накладывающих такие ограничения на журналистов в своей стране. Будем требовать, чтобы Латвия вернулась к исполнению договорных норм, которые они подписали», — заявил Лукьянов.
Посол назвал такие действия «охотой на ведьм» и отметил, что журналистов она «зацепила общей волной», а бизнес потерял около €10 млрд.
Ранее, 5 февраля, сотрудники Службы госбезопасности Латвии провели обыски в помещениях, принадлежащих медиагруппе Baltic Media Alliance Ltd, в которую входят 25 телеканалов стан Балтии, включая «РЕН ТВ Балтика» и «Первый балтийский канал», которые показывают передачи российских телеканалов и местные передачи.
Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости
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