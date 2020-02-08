Я нашел ошибку
Главные новости: 
Соответствующее приглашение он сделал в ходе аудиенции в Ватикане.
Зеленский пригласил папу римского посетить Украину
Посол назвал такие действия «охотой на ведьм».
Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов
Теперь 53-летним Вячеславом Паюковым занимаются полиция и СК.
Сотрудник «Самаралеса» брал взятки в кафе «Три медведя»
Блестящая и важнейшая победа волейбольной команды
«НОВА» обыграла дебютанта суперлиги команду «АСК» из Нижнего Новгорода
Голы: Риис (
"Крылья Советов" – "Раннерс" (Дания) – 2:2
Простота и изящество стиля этого ансамбля основываются на высочайшем уровне исполнительской техники в сочетании с глубиной и тактичностью интерпретации.
В Самарском художественном музее пройдёт концерт «Метаморфозы русской жизни»
Находясь на отдыхе, нередко под влиянием алкоголя, люди теряют бдительность, что приводит к печальным последствиям.
МЧС СО: Не забывайте о правилах безопасности в выходные дни
Количество жертв нового вида вируса превысило 700 человек. По данным властей Китая, заражены более 34 тыс. Главное — в материале РБК.
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 8 февраля
сегодня  Суббота, 8 февраля, 23:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -16 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/02:
USD 63.47
0.67
EUR 69.63
0.55
Новости /  Политика /  Политика региона  

Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

8 февраля 2020 23:07
71
Посол назвал такие действия «охотой на ведьм».
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии, передает РБК. Об этом сообщает «Sputnik Латвия».

Как передает агентство, банки стали массово отказывать в обслуживании, а также блокировать и закрывать счета журналистов, которые сотрудничают с российскими изданиями. При этом новые счета в банках открывать отказываются.

«Конечно, мы вступимся за журналистов, будем отвечать в рамках международного права, международных договоров государств, накладывающих такие ограничения на журналистов в своей стране. Будем требовать, чтобы Латвия вернулась к исполнению договорных норм, которые они подписали», — заявил Лукьянов.

Посол назвал такие действия «охотой на ведьм» и отметил, что журналистов она «зацепила общей волной», а бизнес потерял около €10 млрд.

Ранее, 5 февраля, сотрудники Службы госбезопасности Латвии провели обыски в помещениях, принадлежащих медиагруппе Baltic Media Alliance Ltd, в которую входят 25 телеканалов стан Балтии, включая «РЕН ТВ Балтика» и «Первый балтийский канал», которые показывают передачи российских телеканалов и местные передачи.






Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
8 февраля 2020  23:07
Посол назвал такие действия «охотой на ведьм».
Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов
Посол назвал такие действия «охотой на ведьм».  Политика региона
67
8 февраля 2020  15:55
По словам Джона Салливана, для улучшения отношений между странами не надо дожидаться новых президентских выборов в Соединенных Штатах.
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет
По словам Джона Салливана, для улучшения отношений между странами не надо дожидаться новых президентских выборов в Соединенных Штатах.  Политика региона
160
7 февраля 2020  23:34
В то же время по цене на нефть Москва не готова делать уступки, так как для этого нужно было бы вводить госрегулирование сектора.
Козак: Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на условиях 2019 года
В то же время по цене на нефть Москва не готова делать уступки, так как для этого нужно было бы вводить госрегулирование сектора.  Политика региона
318
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
897
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
848
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1328
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
589
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2385
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
917
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1987
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1517
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
1116
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1121
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1623
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1633
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1940
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3062
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3636
Весь список

Мероприятия
В Самарском художественном музее пройдёт концерт «Метаморфозы русской жизни»
Региональный оператор запускает сбор макулатуры в рамках благотворительной акции «Сдай макулатуру – сохрани лес»
В областной научной библиотеке исполнят Чайковского, Верди и Беллини
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные