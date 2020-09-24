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Посол Белоруссии заявил, что визит Зеленского в республику перенесли на год

24 сентября 2020 22:25
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Игорь Сокол сообщил, что Киев попросил перенести на год запланированный на октябрь форум регионов Белоруссии и Украины в Гродно, участие в котором планировал принять Владимир Зеленский.

Киев попросил перенести на год запланированный на октябрь форум регионов Белоруссии и Украины в Гродно, участие в котором планировал принять украинский президент Владимир Зеленский, передает ТАСС. Об этом сообщил в четверг посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол.

"Форум регионов Беларуси и Украины в Гродно в октябре планировался как центральное событие на двустороннем треке. Хочу подчеркнуть, что он изначально носит исключительно экономический характер <...>. Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь [в ходе форума] <...>. Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести форум на 2021 год", - заявил Сокол в интервью газете "Украина Бизнес Ревю".

По словам посла, в результате отмены форума фактически перечеркнута совместная подготовительная работа. "Пострадают в первую очередь экономики наших стран, межрегиональные связи и [связи] между простыми людьми. Разрушать легко, созидать намного труднее. Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы", - отметил дипломат.

"Странами [в ходе подготовки к форуму была] проведена колоссальная подготовительная работа: сформированы белорусский и украинский оргкомитеты по подготовке форума, в программу вошли 17 параллельных локаций, - сообщил посол. - Также планировались круглые столы <...>, мероприятие по обмену опытом работы свободных экономических зон, промышленных парков, технопарков, заседания рабочих групп по линиям промышленности, сельского хозяйства, транспорта, техническому регулированию, стандартизации и метрологии, защиты окружающей среды".

8 сентября украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка к предстоящему форуму регионов Украины и Белоруссии приостановлена до установления более понятной для Киева ситуации в республике. 14 августа глава внешнеполитического ведомства Украины сообщил, что президент Владимир Зеленский не планирует визит в Белоруссию до стабилизации ситуации с протестами в стране, проходящими после президентских выборов.

Зеленский должен был принять участие в форуме регионов двух стран. III Форум регионов Украины и Белоруссии должен пройти в белорусском городе Гродно 8-9 октября.

 

Фото:  Иван Николаев/ТАС

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Комментарии

Политика региона
24 сентября 2020  22:25
Игорь Сокол сообщил, что Киев попросил перенести на год запланированный на октябрь форум регионов Белоруссии и Украины в Гродно, участие в котором планировал принять Владимир Зеленский.
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