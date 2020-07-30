После задержания россиян в Белоруссии возбуждено дело о подготовке теракта

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"Уголовное дело возбуждено по статье подготовки террористического акта", - сказал он в четверг журналистам.Белорусское государственное агентство БелТА сообщило 29 июля со ссылкой на правоохранительные органы республики, что ночью на территории Белоруссии были задержаны 33 россиянина, являющихся представителями иностранной частной военной компании. Также упоминалось о якобы прибытии в Белоруссию более 200 человек "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".Кандидаты в президенты Белоруссии прибыли в утром 30 июля в Центризбирком, куда их неожиданно пригласили на встречу с главой ЦИК Лидией Ермошиной вечером в среду. В этой встрече принял участие госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.Фото: Ruptly/ТАСС