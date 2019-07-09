"Послал всех в нокаут": грузины оценили решение Путина по санкциям
9 июля 2019 22:11
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Многие грузины выразили мнение, что позиция российского лидера является наиболее разумной в ситуации, сложившейся на фоне скандала вокруг нецензурной ругани и оскорблений со стороны журналиста Георгия Габунии.
"Видите, народ, Путин не собирается начинать войну, и успокойтесь. Не будем наезжать друг на друга из-за некоторых безответственных журналистов, будем любить друг друга. Хочу жить в мирной и спокойной Грузии", – отмечает Shorena Utiashvili-qumsiashvili.
"Господь сжалился над нами, и не будьте неблагодарными. Может мир принесет нам больше добра, будем благосклонны друг к другу", – пишет Eka Gvelesiani.
"Не ожидал! Лихо! Послал всех в нокаут", – признает ან. არადელი.
"Я точно знал, что он это скажет", – уверяет Kakha Mujirishvili.
"Понял человек, что Габуния - не Грузия", – пишет Nina Nina.
Ранее ведущий авторской программы "P.S." Габуния начал эфир с грубых высказываний о Путине. Эта выходка вызвала возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси в ночь на понедельник вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить телеведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. Руководство телеканала назвало инцидент неприемлемым, но отказалось увольнять оскандалившегося журналиста.
Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Путин такую инициативу не поддержал "из-за уважения к грузинскому народу". После высказывания президента в нижней палате парламента заявили, что пока не планируют отзывать заявление о санкциях. В свою очередь в правительстве сказали, что уже ознакомились с документом, но учтут мнение Путина.
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