Пошёл в политику "не из-за хорошей жизни". Шнуров сообщил о прекращении концертной деятельности

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Шнуров признался, что решил занять активную позицию "не из-за хорошей жизни и не ради успеха", а из-за того, что его не устраивает положение вещей.— Политикой, насколько я понимаю, я занимаюсь уже давно, просто никогда не заявлял об этом открыто. А сейчас решил, что пора быть честным по отношению к себе и тому делу, которым я занимаюсь... Мои песни — это же абсолютно социальные высказывания, и они поднимали в основном проблемы, а не говорили о том, как прекрасно жить, — добавил он.По словам артиста, он постарается сосредоточиться на практической деятельности. Сейчас он является рядовым членом партии и пока не готов что-то говорить об участии в парламентских выборах в 2021 году.Фото: соцсети