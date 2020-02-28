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Новости /  Политика /  Политика региона  

Пошёл в политику "не из-за хорошей жизни". Шнуров сообщил о прекращении концертной деятельности

28 февраля 2020 15:58
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Артист признался, что решил занять активную позицию из-за того, что его не устраивает положение вещей.
После вступления в Партию роста музыкант Сергей Шнуров оставит в своей жизни место для творчества, однако концертную деятельность пока решил приостановить, передает Лайф. Об этом он рассказал перед заседанием Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре.

Шнуров признался, что решил занять активную позицию "не из-за хорошей жизни и не ради успеха", а из-за того, что его не устраивает положение вещей.

— Политикой, насколько я понимаю, я занимаюсь уже давно, просто никогда не заявлял об этом открыто. А сейчас решил, что пора быть честным по отношению к себе и тому делу, которым я занимаюсь... Мои песни — это же абсолютно социальные высказывания, и они поднимали в основном проблемы, а не говорили о том, как прекрасно жить, — добавил он.

По словам артиста, он постарается сосредоточиться на практической деятельности. Сейчас он является рядовым членом партии и пока не готов что-то говорить об участии в парламентских выборах в 2021 году.



Фото:   соцсети

 
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Комментарии


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28 февраля 2020  15:58
Артист признался, что решил занять активную позицию из-за того, что его не устраивает положение вещей.
Пошёл в политику "не из-за хорошей жизни". Шнуров сообщил о прекращении концертной деятельности
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