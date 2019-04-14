Порошенко прибыл на дебаты на стадион «Олимпийский»

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Порошенко выступил на сцене перед стадионом, где собрались сторонники действующего президента Украины. Во время выступления Порошенко заявил, что Украина «не хочет покупать кота в мешке» и должна выбрать «настоящего президента и главнокомандующего».После этого он перешел в пресс-центр, где должны состояться дебаты с Зеленским. Модератором встречи выступает украинский журналист Андрей Куликов. Порошенко заявил, что будет ждать Зеленского в пресс-центре стадиона «Олимпийский» до 15:00 мск.Изначально дебаты Зеленского и Порошенко на «Олимпийском» были запланированы на 19 апреля. Однако позднее президент заявил, что ждет актера на дебатах 14 апреля. По законодательству Украины​ дискуссия двух кандидатов в президенты должна состояться за два дня до второго тура выборов, который стартует 21 апреля. В Центральной избирательной комиссии Украины напомнили, что по закону дебаты должны проходить в эфире «Общественного телевидения» Украины.Порошенко в прямом эфире телеканала «1+1» 11 апреля вновь вызвал Зеленского на дебаты, назначенные на 14 апреля. В студии связались с Зеленским по телефону, который заявил, что в настоящий момент находится в Париже на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Актер потребовал проведения дебатов 19 апреля, как было запланировано изначально. В итоге Порошенко и Зеленский стали перебивать друг друга, после чего шоумен попрощался и прекратил беседу. Руководство «1+1» пообещало подать в суд на Порошенко из-за того, что он «ворвался в эфир без приглашения».Представитель избирательного штаба Порошенко 14 апреля заявил, что украинский лидер будет участвовать в дебатах с Зеленским 19 апреля только в том случае, если они не будут совпадать с официальным временем проведения дискуссии на «Общественном телевидении».По итогам первого тура президентских выборов на Украине, состоявшегося 31 марта, Владимир Зеленский заручился поддержкой 30,24% избирателей, за Порошенко проголосовали 15,95% украинцев.Фото: соцсети