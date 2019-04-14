Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье,14 апреля, 22:44
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/04:
USD 64.52
0.12
EUR 72.84
0.18
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Порошенко прибыл на дебаты на стадион «Олимпийский»

14 апреля 2019 15:50
117
Где он предложил шоумену Зеленскому провести дебаты 14 апреля. Актер настаивает на другой дате проведения дебатов — 19 апреля.
Президент Украины Петр Порошенко прибыл на дебаты с шоуменом и актером Владимиром Зеленским на стадион «Олимпийский» в Киеве. Об этом сообщает телеканал «112 Украина». Вместе с ним на стадион прибыли его жена, дочери и сыновья, передает РБК.

Порошенко выступил на сцене перед стадионом, где собрались сторонники действующего президента Украины. Во время выступления Порошенко заявил, что Украина «не хочет покупать кота в мешке» и должна выбрать «настоящего президента и главнокомандующего».

После этого он перешел в пресс-центр, где должны состояться дебаты с Зеленским. Модератором встречи выступает украинский журналист Андрей Куликов. Порошенко заявил, что будет ждать Зеленского в пресс-центре стадиона «Олимпийский» до 15:00 мск.

Изначально дебаты Зеленского и Порошенко на «Олимпийском» были запланированы на 19 апреля. Однако позднее президент заявил, что ждет актера на дебатах 14 апреля. По законодательству Украины​ дискуссия двух кандидатов в президенты должна состояться за два дня до второго тура выборов, который стартует 21 апреля. В Центральной избирательной комиссии Украины напомнили, что по закону дебаты должны проходить в эфире «Общественного телевидения» Украины.

Порошенко в прямом эфире телеканала «1+1» 11 апреля вновь вызвал Зеленского на дебаты, назначенные на 14 апреля. В студии связались с Зеленским по телефону, который заявил, что в настоящий момент находится в Париже на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Актер потребовал проведения дебатов 19 апреля, как было запланировано изначально. В итоге Порошенко и Зеленский стали перебивать друг друга, после чего шоумен попрощался и прекратил беседу. Руководство «1+1» пообещало подать в суд на Порошенко из-за того, что он «ворвался в эфир без приглашения».

Представитель избирательного штаба Порошенко 14 апреля заявил, что украинский лидер будет участвовать в дебатах с Зеленским 19 апреля только в том случае, если они не будут совпадать с официальным временем проведения дискуссии на «Общественном телевидении».

По итогам первого тура президентских выборов на Украине, состоявшегося 31 марта, Владимир Зеленский заручился поддержкой 30,24% избирателей, за Порошенко проголосовали 15,95% украинцев.



Фото: соцсети


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
14 апреля 2019  15:50
Где он предложил шоумену Зеленскому провести дебаты 14 апреля. Актер настаивает на другой дате проведения дебатов — 19 апреля.
Порошенко прибыл на дебаты на стадион «Олимпийский»
 Где он предложил шоумену Зеленскому провести дебаты 14 апреля. Актер настаивает на другой дате проведения дебатов — 19 апреля.  Политика региона
116
13 апреля 2019  13:54
В совещании приняли участие ректоры ведущих вузов региона, ученые, члены правительства области.
Дмитрий Азаров провёл совещание по созданию в СО Научно-образовательного центра мирового уровня
В совещании приняли участие ректоры ведущих вузов региона, ученые, члены правительства области.   Политика региона
233
13 апреля 2019  00:00
Автовладелец сможет изменять конструкцию транспортного средства, получив разрешение в Госавтоинспекции.
Дмитрий Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Автовладелец сможет изменять конструкцию транспортного средства, получив разрешение в Госавтоинспекции.  Политика региона
317
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1455
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
1053
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
1063
Весь список


Видео
12 апреля 2019  13:50
Самарский космонавт Олег Кононенко поздравил россиян с Днем космонавтики с борта МКС Видео с поздравлением опубликовал Роскосмос.
Самарский космонавт Олег Кононенко поздравил россиян с Днем космонавтики с борта МКС
Видео с поздравлением опубликовал Роскосмос.
Социум
206
12 апреля 2019  13:11
Самарцы подготовили видеоролик "Привет в Космос"
Самарцы подготовили видеоролик "Привет в Космос"
В первую очередь поздравляем нашего земляка, Героя РФ, космонавта Олега Кононенко!
Социум
190
11 апреля 2019  13:37
Пожар в крупнейшем торговом центре Таиланда: люди выпрыгивали из окон
Пожар в крупнейшем торговом центре Таиланда: люди выпрыгивали из окон
Известно о двух погибших.
В мире
269
8 апреля 2019  14:01
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.
ЖКХ
506
7 апреля 2019  12:49
Взрыв или метеорит в Самаре? Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля
Взрыв или метеорит в Самаре?
  Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля.
Происшествия
1065
7 апреля 2019  10:57
В Сызрани ребенок едва не сломал зубы о ржаной хлеб с металлом: Видео
В Сызрани ребенок едва не сломал зубы о ржаной хлеб с металлом: Видео
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно.
Происшествия
538
Весь список

Фоторепортажи
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
438
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
490
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1203
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1148
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
2129
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2438
Весь список

Мероприятия
20 апреля в СОУНБ пройдет Всероссийская акция «Библионочь»
Александр Карелин провел мастер-классв для участников турнира «Нова высота»
В Самаре открылся I Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая высота»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные