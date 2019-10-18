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Помощник полпреда Алексей Галкин провел межведомственное совещание по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО

18 октября 2019 12:58
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Обсудили результаты работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и оценили эффективность принимаемых мер по пресечению незаконных финансовых операций на территории СО.
18 октября 2019 года под руководством помощника полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексея Галкина состоялось заседание Экспертной группы при Межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям в Приволжском федеральном округе. В выездном мероприятии, которое прошло на базе прокуратуры Самарской области, приняли участие руководители правоохранительных, контрольных и надзорных органов ПФО.

Участники совещания обсудили результаты работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, а также оценили эффективность принимаемых мер по пресечению незаконных финансовых операций окружными и региональными органами на территории Самарской области.

Открывая совещание, Алексей Галкин отметил актуальность и своевременность обсуждения указанных проблем. «Необходимо более качественно и эффективно выстраивать общую систему противодействия легализации незаконным финансовым операциям, в том числе по выработке единых подходов в части правоприменительной практики», – подчеркнул помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Алексей Галкин обратил внимание на необходимость всестороннего мониторинга обстановки, складывающейся в финансовом секторе, чтобы спрогнозировать потенциальные угрозы, не допустить их появления и развития.

В ходе совещания заслушаны доклады исполняющего обязанности прокурора Самарской области Игоря Харитонова, руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО Виктора Цыганова, а также выступления руководителей территориальных органов МВД, ФНС и Банка России.

По итогам встречи высказаны предложения по разработке дополнительного комплекса мер и определены мероприятия по дальнейшему совершенствованию межведомственного взаимодействия и прокурорского надзора. Протокол выездного совещания планируется направить секретарю федеральной Межведомственной рабочей группы, передает пресс-служба ПФО. 
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Комментарии



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18 октября 2019  12:58
Обсудили результаты работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и оценили эффективность принимаемых мер по пресечению незаконных финансовых операций на территории СО.
Помощник полпреда Алексей Галкин провел межведомственное совещание по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО
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