Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский провел прием граждан

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15 сентября 2020 года помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский в режиме видеоконференции провел прием граждан, в рамках которого рассмотрел обращение жительницы Самарской области. В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев и заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Жительница Волжского района Самарской области обратилась в приемную Главы государства по вопросу оказания содействия в строительстве фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в п. Власть Труда. В ходе видеоприема заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов доложил помощнику Президента России Владимиру Мединскому, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году в указанном населенном пункте будет произведена замена ФАП на новое модульное здание. В настоящее время продолжаются строительные работы. Срок ввода в эксплуатацию ФАП в п. Власть Труда – не позднее

1 октября 2020 года.

Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе решение вопроса взято на контроль, передает пресс-служба ПФО.