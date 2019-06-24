Полпред в СКФО прокомментировал решение Евкурова уйти в отставку
24 июня 2019 23:41
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В понедельник Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит главу государства досрочно отправить его в отставку с поста главы республики. Он напомнил, что в соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году. Евкуров объяснил свое решение попросить об отставке разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.
"Глава Ингушетии Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров в соответствии с действующим законодательством обратился к президенту России с просьбой о досрочной отставке. Юнус-Бек Баматгиреевич - достойный сын ингушского народа, Герой России, патриот нашей Родины, боевой офицер и опытный государственный деятель. Его решение - мужественный шаг. Он всегда брал ответственность на себя, совершал взвешенные поступки", - написал Матовников в Instagram.
Содействие в подборе финансовых услуг/организаций
По его словам, за последние 11 лет в Ингушетии реализованы федеральные целевые программы социально-экономического развития, введены в строй новые предприятия, построены школы, больницы, дома культуры, много сделано для обеспечения безопасности жителей. "Заявление Юнус-Бека Баматгиреевича рассмотрит глава государства", - добавил полпред.
Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС
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