Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров представил главного федерального инспектора по Ульяновской области
11 апреля 2019 15:22
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Игорь Комаров отметил высокий профессиональный уровень Сергея Валенкова в решении задач, связанных с реализацией поручений и инициатив Президента Российской Федерации. Он также выразил уверенность, что опыт и знание специфики региональной работы помогут Сергею Валенкову эффективно исполнять возложенные на него обязанности, связанные с реализацией национальных проектов, обозначенных в майском Указе Президента России.
«Я очень рассчитываю, что на этой ответственной должности Сергей Юрьевич покажет свои лучшие качества и справится с тем комплексом задач, которые стоят перед всеми нами. В первую очередь необходимо сосредоточиться на безусловном исполнении решений и поручений Главы государства Владимира Владимировича Путина, в том числе по достижению национальных целей и стратегических задач развития страны, которые определены майским Указом Президента. Главная цель всех преобразований — реальное улучшение жизни людей», — напомнил полномочный представитель.
Игорь Комаров также подчеркнул, что на постоянном контроле главного федерального инспектора должны находиться вопросы, связанные с решением проблем «обманутых дольщиков», обеспечением доступности дошкольного образования и формированием благоприятного инвестиционного климата в регионе, передает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
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