Политолог объяснил, почему Путин не поздравил глав Украины и Грузии с Новым годом
30 декабря 2019 21:11
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— Во-первых, Грузия не имеет дипломатических отношений с Россией. Более того, президент Грузии неоднократно лживо клеветала о том, что Россия является агрессором. Она накачивает русофобскую ненависть, даже пришлось отменять авиарейсы. Было бы странно поздравлять такого человека, — передаёт портал "360" слова политолога.
Что касается Украины, то Марков напомнил, что Россия не признавала президентские выборы. Тогда к голосованию допустили только тех, кого одобрили спецслужбы США. Кроме того, по словам политолога, украинский лидер Владимир Зеленский выступает за программу, целью которой является уничтожение всего русского и насильственное подавление союзников России.
Также, как заметил Марков, в поздравительном списке отсутствовали главы Латвии, Литвы, Польши и Эстонии. По словам политолога, это связано с тем, что лидеры этих государств проводят ярко выраженную политику русофобии и провокации, стремясь признать Россию "исчадием ада".
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